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В Донецкой области выявили 133-й случай коронавируса

20 мая 2020, 05:51

В Донецкой области выявили 133-й случай коронавируса

Новый случай заболевания был выявлен в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Павел Кириленко.

Диагноз подтвержден у 74-летней женщины из Мариуполя. Она из круга контактов людей, у которых наличие вируса было обнаружено ранее.

С начала введения карантина в области зарегистрировано 133 случая коронавирусной болезни. Четыре из них завершились летально, 48 человек выздоровели, 81 пациент продолжает лечение.

По состоянию на 19 мая в Украине выявлено 18 876 случаев заболевания коронавирусом. Из них 5 632 пациентов выздоровели, а 548 — умерли. За сутки зафиксировано 260 случаев болезни.

Группировка «ДНР» сообщала о 256 случаях коронавируса. Из них 42 человека уже выписаны, а семеро умерли.

Группировка «ЛНР» подтвердила 328 случаев заражения коронавирусом. Также сообщалось о четырех умерших.

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