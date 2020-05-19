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В «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавируса

19 мая 2020, 12:31

В «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавируса

В группировке «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила так называемая «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

По ее словам, на сегодняшний момент на подконтрольной группировке территории с диагнозом пневмония — около 15 пациентов, из них пятеро — кислородозависимые с пневмонией.

По состоянию на 18 мая в группировке «ЛНР» подтвердили 328 случаев заражения коронавирусом.

Сегодня стало известно, что 18 мая скончался главный врач Луганской городской многопрофильной больницы № 4 Алексей Навроцкий, у которого был диагностирован COVID-19. 

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