«ЛНР» подтвердила 328 случаев коронавируса

Группировка «ЛНР» подтверждает 328 случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной ей территории. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Отмечается, что было выписано 111 человек.



Информацию о летальных случая в «ЛНР» не обнародовали.



Ранее «ЛНР» сообщала об одном умершем пациенте. Также было объявлено о смерти врача в Первомайске, у которого выявили коронавирус.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



При этом представители украинской власти неоднократно заявляли, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу.