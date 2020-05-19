«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 8 заболевших

Две новые смерти среди заболевших коронавирусом на подконтрольной группировке «ДНР» территории произошли за минувшие сутки. Об этом сообщает «министерство здравоохранения» формирования.



Уточняется, что скончались мужчина в возрасте 84 лет и женщина в возрасте 58 лет.



Также было выявлено 8 новых случаев заболевания. Диагноз подтвержден у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них три медицинских работника и один сотрудник «министерства внутренних дел».



Таким образом, «ДНР» подтвердила 256 случаев коронавируса. Из них 42 человека уже выписаны, а семеро умерли.



На лечении остается 207 пациентов.

У Минздрава Украины нет официальных данных о числе заболевших коронавирусом в неподконтрольных районах.



При этом представители украинской власти неоднократно заявляли, что «ДНР» и «ЛНР» искусственно занижают статистику по коронавирусу.