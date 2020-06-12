«ЛНР» почти неделю не публикует статистику заболеваемости коронавирусом

Группировка «ЛНР» почти неделю не публикует данные о ситуации с заболеванием коронавирусом COVID-19 на подконтрольной ей части Луганской области.



Последнюю сводку — за 5 июня — «министерство здравоохранения ЛНР» публиковало в субботу, 6 июня. Там указывалось, что за все время эпидемии было выявлено 429 заболевших коронавирусом. Из них выписаны 357 человек, умерли — 9.



В «ЛНР» не объясняют, почему не приводят свежие данные по COVID-19. Ранее сводки публиковались почти ежедневно.



10 июня «ЛНР» отменила карантин на большей части подконтрольной ей территории. Ограничения сохраняются в городах Должанск (Свердловск), Ровеньки, а также в Антрацитовском районе, где продолжается забастовка шахтеров.



Группировка «ДНР» публикует статистику по заболеваемости коронавирусом каждый день.

У властей Украины нет точных данных о числе заболевших на неподконтрольной территории.



Президент Владимир Зеленский заявил, что «Л-ДНР» скрывают реальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в ОРДЛО.