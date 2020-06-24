За сутки в Украине выявлено 940 заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в Украине выявлено 940 случаев заражения коронавирусом, 453 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 16 умерли. Об этом сообщает Центр общественного здоровья министерства здравоохранения.



Общее число инфицированных с начала пандемии составило 39 014 человек, выздоровевших — 17 409, умерли 1 051 человек.



Сейчас в Украине Covid-19 болеет 20 554 человек, что на 471 больше, чем днем ранее.



Наибольшее количество новых случаев заболевания выявлено во Львовской области (203), Ровенской (126) и Закарпатской (78) областях.