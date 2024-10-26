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Переход на зимнее время: вернемся ли на летнее и что об этом думают украинцы

Новости Донбасса
26 октября 2024, 07:45

Переход на зимнее время: вернемся ли на летнее и что об этом думают украинцы

Переход на зимнее и летнее время. Иллюстрация создана с помощью OpenAI Переход на зимнее и летнее время. Иллюстрация создана с помощью OpenAI

В ночь с субботы на воскресенье, 27 октября, в 04:00 Украина перейдет на зимнее время — стрелки часов необходимо перевести на один час назад. Ожидается, что на летнее время перехода весной не будет. Однако закон об отмене дальнейших переводов часов, который приняла Верховная Рада в июле этого года, еще не подписал президент. По какому времени будут жить украинцы и почему этот вопрос постоянно вызывает споры и дискуссии — разбирались «Новости Донбасса».

Как давно переходят на летнее и зимнее время и почему?

Сезонную смену времени на территории Украины осуществляют с 1981 года. В последнее воскресенье марта в 3:00 — на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 — на 1 час назад.

В Европе переводить стрелки часов начали после Первой мировой войны. Это позволяло сэкономить электроэнергию, поскольку летом можно было дольше пользоваться дневным светом. Потом эта потребность отпала, однако во время нефтяного кризиса в 1970-х снова стала актуальной.

Европейский Союз в 2019 году отменил обязательный для всех стран перевод времени. Однако прийти к согласию и принять общее законодательство, которое урегулировало бы прекращение этой практики, до сих пор не удалось, поэтому большинство европейских стран переводят часы. Продолжают это делать и в Соединенных Штатах (кроме Аризоны, Гавайев и Территорий США), в большей части Канады, в некоторых регионах Австралии, Новой Зеландии, Чили, Египте и Ливане.

Часы не переводят в большинстве государств Африканского континента, в Азии и Южной Америке. В 2011 году Украина планировала перейти на постоянное летнее время, однако решение быстро отменили. Несмотря на многочисленные дискуссии и обсуждения, от практики перевода часов не отказались.

Украина переходит на зимнее время. Иллюстрация создана с помощью OpenAI

За что проголосовала Рада в июле?

16 июля 2024 года ВР приняла закон №4201 «Об исчислении времени в Украине» (автор — спикер парламента Руслан Стефанчук). Документ поддержали 261 голосом «за».

Проект закона подан в ВР еще в 2020 году. Тогда документ приняли в первом чтении, но это случилось в начале марта 2021 года, за несколько недель до перехода на летнее время. В целом же закон не поддержали — документ вернули на доработку и повторное второе чтение.

Однако к идее отменить перевод часов вернулись в этом году и, наконец, проголосовали за закон. Таким образом на территории государства закрепится единое киевское время — UTC+2.

Но президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал документ. Как пишет BBC со ссылкой на собственные источники, глава государства не планирует этого делать. Официального заявления властей не было. Поэтому завершилась ли эпопея с переходом на летнее и зимнее время — вопрос открытый.

Чем возмущены люди?

Отказ от перевода часов вызвал немало горячих споров. Прежде всего из-за того, что постоянным выбрали именно зимнее время. Особое недовольство выражают жители востока страны — летом солнце там будет вставать в три утра. Зимой же в восточных регионах темное время суток будет наступать раньше 16:00, указывают жители.

В соцсети Facebook украинцы высказывают разные мнения. Приведем некоторые из них:

  • «Правильно делают! Нужно переводить часы! Потому что летом темно будет в 21, а солнце будет светить с 3-х утра»;

  • «Нет, ну рассвет в 3 часа летом, а закат солнца в 20 как-то нам вряд ли подходит. Нам летнее время более удобное»;

  • «Летнее время измеряется по широте, в Харькове это 3 часовой пояс, и это просчитали давно. Летом по зимнему времени будет светло уже в 3 часа ночи. Поэтому все правильно, переводить время — это необходимость»;

  • «Абсолютно правильно. Солнце на Востоке летом в 3:30 — 4:00 будет вставать, а зимой садиться в 14:00– 15:00. Для Запада это не проблема там +/– нормально, а вот для Центра и Востока это то что действительно, в 18:00, 19:00, 20:00 в зависимости от времени весна, лето осень будут сумерки»;

  • «Ну не всем регионам подходит зимнее время, летнее было бы для Киевщины лучше, так что ни вашим, ни нашим».


Вскоре после принятия закона, 18 июля 2024 года, на сайте Офиса президента появилась петиция о его отмене (автор — Ходушко Максим Викторович).

В ней говорится о том, что документ «полностью попирает интересы жителей востока Украины и делает их жизнь еще тяжелее». Также автор петиции считает, что решение отказаться от перевода часов «разрушает компромисс между регионами относительно светового дня, которым был перевод часов для такой протяженной с востока на запад страны».

«Это решение забирает у жителей востока время света днем и вечером, добавляя его фактически ночью (2-3 ночи летом уже будут светлым утром), заставляя существенно увеличить и без того тяжелоподъемные расходы на электричество», — говорится в петиции.

Сторонники же отказа от перевода часов считают, что это решение даст положительный результат, поскольку именно зимнее время (UTC+2) для Украины является «естественным», соответствует ее географическому положению, а переход на летнее внедряли для эффективного использования светлого периода суток.

Польза или вред для здоровья?

По мнению многих ученых и врачей, ежегодный перевод стрелок часов может негативно влиять на самочувствие людей в период адаптации к летнему и зимнему времени. 

По словам биолога Ольги Масловой, у каждого человека есть система суточных ритмов, привязанная к определенному режиму, генетическим и психосоциальным особенностям.

«Наши биологические часы имеют с одной стороны свою внутреннюю ритмику, а с другой — ориентируются на суточные и сезонные изменения степени освещенности и других параметров снаружи», — говорит она.

Все люди имеют циркадные ритмы — циклические колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи, объясняют в Минздраве.

«По мнению ученых, смена времени дважды в год нарушает постоянные циркадные ритмы, другими словами влияет на наши внутренние «биологические часы». Это повышает риски развития проблем со сном, сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшение настроения и психического состояния, снижение памяти и внимания и т.д.», — говорится в публикации на сайте министерства.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает, что недостаточный сон и нарушение циркадных ритмов могут приводить к когнитивным нарушениям и повышать риск развития депрессии. Есть исследования, которые демонстрируют: после перехода на летнее/зимнее время многие люди испытывают повышенную тревожность и депрессию. Это особенно актуально для тех, кто имеет склонность к психическим расстройствам.

27 октября Украина перейдет на зимнее время. Иллюстрация создана с помощью OpenAI

Какое время на временно оккупированных территориях Украины?

Страна-агрессор от перевода часов отказалась. Поэтому на оккупированных Россией территориях используют московское время — UTC+3. Следовательно, после 27 октября разница во времени с аннексированным Крымом, захваченными населенными пунктами Донецкой, Луганской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей составит один час.

Аргументируя пользу отказа от перехода на летнее время, к этому апеллировал и спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

На июльском брифинге после принятия закона, он подчеркнул, что «это вопрос даже не ощущения, это вопрос политики, государственной политики».

«Украина получила киевское время. Это время, которое действует на всей территории Украины. Я просто хочу напомнить, что в первые же дни после того, как Россия аннексировала украинскую территорию в виде Крыма, первое, что она сделала — это ввела там «московское время...<>. Сейчас мы живем полгода по украинскому времени, полгода — по московскому времени... Отныне наше время никогда не будет пересекаться», — подчеркнул председатель ВР.

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