«На еду денег практически не остается». Как живут украинские пенсионеры и есть ли возможность им помочь

Уровень бедности среди пенсионеров в Украине значительно вырос с началом войны. Фото: Новости Донбасса

Обеспечение пенсионеров в Украине продолжает оставаться на низком уровне. По данным Всемирного банка, которые приводит Минсоцполитики, с началом полномасштабного вторжения уровень бедности в стране возрос с 5% до 24%. Это сказалось в первую очередь на пожилых людях, которые фактически полностью зависят от государственной поддержки. И все же, несмотря на трудности, есть процессы, которые позволяют надеяться на лучшее. В Украине сегодня есть немало граждан готовых оказывать поддержку уязвимым категориям населения просто потому, что считают это правильным. Кто-то из людей сам прошел через ужасы войны либо видел с чем сталкиваются те, кто в силу возраста и физических ограничений не может о себе позаботиться. Готовность части граждан к самоотдаче ради блага других свидетельствует о высоком запросе общества на решение острых социальных проблем, желании принимать участие в улучшении жизни. Об этом — в материале «Новостей Донбасса».

Неприглядная реальность

К сожалению, сегодняшняя реальность остается сложной, особенно для пожилых людей. По данным Пенсионного фонда Украины, 43% людей пенсионного возраста получают пенсию до 4 тысяч гривен, причем у 25,7% из них выплаты составляют менее 3 тысяч гривен. Самая сложная ситуация у пожилых людей, проживающих на прифронтовых территориях, а также у переселенцев, которые вынуждены фактически начинать жизнь с нуля.



По словам пожилых украинцев, большую часть пенсии они тратят на медикаменты. Также часть денег уходит на оплату коммунальных услуг, поскольку субсидию получают не все да и расходы субсидия покрывает не полностью. Что касается питания, то на этом многие пенсионеры стараются экономить, и готовить самое дешевое: каши, постные супы, макароны. 80-летняя заместительница руководителя общественной организации «Пенсионеры города Краматорск» Мария Титаренко так описывает жизнь своей соседки 98-летней Варвары Белоусовой.



«Размер ее пенсии меньше 4 тысяч гривен, а после оплаты электроэнергии и газа на еду денег практически не остается. У Варвары Григорьевны дома старый котел, который плохо греет, при этом потребляет много газа. На замену нужно 30 тысяч гривен, которых нет. Поэтому зимой бабушка постоянно мерзнет. Когда мы с ней видимся, она часто плачет. Дети и внуки также мало чем могут ей помочь, потому как нет работы», — рассказала «Новостям Донбасса» Мария Титаренко.



72-летняя переселенка из Краматорска Наталья Валовая, проживающая ныне в Черкассах, рассказала нашим журналистам, что получает 3,4 тысячи гривен пенсии. Также она получает 3 тысячи гривен как временно перемещенное лицо с инвалидностью, но эти деньги полностью идут на оплату аренды квартиры, которую ей сдали недорого по знакомству. Чтобы прожить женщина вынуждена экономить буквально на всем. Много денег уходит на медикаменты. Как инвалиду второй группы Наталье Сергеевне положена 50% скидка на лекарственные средства по рецепту врача при амбулаторном лечении. «Однако лекарств попадающие в программу на скидки часто нет в наличие. Бывает, дадут 20 — 30 таблеток на месяц со словами, мол, скажите и за это спасибо», — рассказала нашим журналистам пенсионерка.



Как и большинство пенсионеров Валовая питается в основном кашами, супами, картошкой. Молочные продукты покупает крайне редко и самые дешевые. Из мяса иногда берет потроха либо куриный суповой набор. Фрукты и овощи женщина приобретает на рынке и только в воскресенье во второй половине дня, когда продавцы начинают сбрасывать цену. Часто берет бесплатные порченые фрукты и овощи, которые некоторые реализаторы дают бесплатно.



43% людей пенсионного возраста получают пенсию до 4 тысяч гривен. Фото: Донецкая ОГА

Туманное будущее пенсионных выплат

О том что ситуация с пенсионным обеспечением становится все сложнее в правительстве говорят постоянно. Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью «Интерфакс Украина» сообщал, что 40-летним украинцам на пенсию при нынешних условиях рассчитывать в будущем не стоит. Также по прогнозам Минсоцполитики из-за демографических изменений уровень замещения заработка пенсиями с солидарного уровня будет падать до 18%-20%. В то время как согласно Конвенции Международной организации труда, которую ратифицировала Украина, размер пенсии должен составлять не менее 40% от зарплаты. Ныне этот показатель в Украине — менее 30%.



По мнению экспертов, снижающийся уровень пенсионных выплат имеет, в том числе, объективные процессы. Количество работающего населения в стране ниже чем количество пенсионеров — 9 миллионов против 10,3 миллиона. В этих условиях такие непопулярные меры как повышение возраста выхода на пенсию и снижение пенсий по отношению к зарплате может выглядеть вполне реальным.



Одним из способов решения поддержки пенсионеров власти видят в реализации накопительной пенсионной системы — так называемый второй уровень пенсионного обеспечения. В этом случае работник и работодатель платят ежемесячно процент в специальный пенсионный фонд, которым работник через десятки лет сможет пользоваться по выходу пенсию. Впрочем, экономисты считают такой подход в условиях Украины неэффективным, так как, во-первых, на работающего ложиться дополнительная налоговая нагрузка, во-вторых, в государстве не созданы механизмы приумножения накопленных средств. Впрочем, внедрение накопительной системы в правительстве пока откладывают. А в Международном валютном Фонде вообще рекомендовали воздержаться от ее внедрения до отмены военного положения, о чем говориться в пункте 33 Меморандума, подписанного между МВФ и украинской стороной.

Пенсионеры в Украине. Фото: Новости Донбасса

От богатых — бедным?

Для улучшения качества жизни населения, естественно, необходимо интенсивное развитие экономики. Однако в нынешних украинских реалиях данный процесс не является быстрым. По мнению директора Украинского института политики Руслана Бортника, не стоит рассчитывать, что в краткосрочной перспективе государство станет менее коррумпированным или лучше будет собирать налоги, или повысит качество работы таможни в условиях войны.



«В теории — да, необходимо повышать социальные издержки. Но это станет возможным после завершения активной фазы военных действий. И тогда часть средств, направленных на оборону, могут быть направлены на повышение социальных стандартов. В нынешних же условиях только внутреннее перераспределение ресурсов: уменьшение высоких пенсий и увеличение низких, по моему мнению, может быть каким-то реальным механизмом для улучшения положения наиболее бедных слоев населения», — рассказал он «Новостям Донбасса».



Политолог считает, что правительству следовало бы перейти к практике выравнивания пенсий. Часть пенсионеров, таких как судьи, депутаты, министры и др., по его словам, имеют выплаты в десятки, а то и сотни тысяч гривен. Отметим, что один из отставных судей Конституционного суда недавно указал в декларации пенсию в размере 2,9 миллиона гривен, что в месяц составляет 241 тысячу гривен.



«Поэтому нужно переуравнять пенсии, чтоб за счет внутренних ресурсов Пенсионного фонда и самых богатых пенсионеров, особых пенсионеров, перераспределить средства в пользу наименее неимущих», — подытожил Бортник.



Жительница села Богородичное в Донецкой области вернулась домой после освобождения населенного пункта от войск РФ осенью 2022 года. Фото: Новости Донбасса

Заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников считает необходимым восстановить солидарную пенсионную систему и вернуть в нее механизмы, позволяющие начислять пенсии 50% — 60% от зарплаты как это было раньше.



«Те же преподаватели и научные сотрудники получали 70% от своей действующей зарплаты. Были дополнительные нормы закона о специальном пенсионном обеспечении, которые спасали ситуацию», — рассказал экономист «Новостям Донбасса». Сегодня же, по его словам, в Украине уравняли всех пенсионеров кроме нескольких категорий, в том числе прокуроров, судей.



«Хотим, чтобы люди ощущали поддержку»

Понятно, что меры с перераспределением пенсий и реанимация солидарной пенсионной системы, даже если все пройдет как советуют эксперты, могут быть эффективны лишь в краткосрочной перспективе. Сегодня средняя пенсия в Украине с учетом самых высоких и самых низких показателей пенсионных выплат, по данным Opendatabot, составляет 5,8 ьысячи гривен в месяц. Даже если все пенсионеры будут получать такие выплаты, этих денег совершенно не достаточно, чтобы обеспечить людям достойную старость. Думается, что государству в вопросах социальной политики следовало бы делать ставку на стратегическое развитие, где поддержка населения, как основного ресурса в условиях предстоящего восстановления, являлась бы первостепенной задачей.



О том, что потребность в улучшении качества жизни населения сегодня назрела, можно судить по ряду инициатив на местах. В этой главе мы расскажем, как волонтеры, а также некоторые управленцы по собственной инициативе оказывают поддержку пожилым украинцам, так как видят в этом острую необходимость.



Один из примеров — регулярная поддержка пенсионеров в возрасте 70+, а также маломобильных граждан, которую оказывает группа волонтеров общественного проекта «Людям от Людей» в Харькове и Краматорске. Постоянных участников в проекте всего восемь человек, однако им уже два с половиной года — с началом полномасштабного вторжения, удается снабжать продовольствием 568 нуждающихся: 344 в Харькове и 224 в Краматорске. Раз в месяц волонтеры привозят людям пакеты с самыми необходимыми продуктами: свежее мясо, яйца, молоко или ряженку, хлеб, картошку, сахар, гречку, подсолнечное масло, паштет либо консервы. Если человек сложный, то есть не может сам передвигаться и за ним присматривают соседи, помощь привозят дважды в месяц.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Приходько | Волонтер-Екозахисник | Людям від Людей (@artprykhodko)



Организатор проекта, волонтер, экоактивист Артем Приходько рассказал «Новостям Донбасса», что все продукты приобретаются за счет донатов небезразличных граждан. Ни с какими политическими партиями и фондами проект не работает. Помогать волонтеры начали сначала в Харькове, когда стало понятно, что многие пожилые маломобильные граждане в первые дни войны остались одни и не имели сил пойти в магазин за продуктами или гуманитарной помощью. А с января этого года начали оказывать помощь также жителям Краматорска.



Артем говорит, что всеми участниками проекта движет простая человечность. Волонтеры получают удовольствие от того, что могут поддержать тех, кто в этом нуждается. Важнейшей составляющей проекта Артем считает его прозрачность. Магазинные чеки, приобретенные продукты, их доставку пенсионерам — все фиксируется на фото и видео и периодически выкладывается в открытый доступ в социальных сетях.



«Мы общаемся с людьми на украинском языке и всегда говорим им: "Это вам от украинского народа". Мы хотим, чтобы люди ощущали поддержку общества, понимали, что они украинцы, что не брошены», — рассказал Артем. Он уверен, что государство могло бы организовать подобную поддержку по всей стране и на это не требуется много ресурсов, и найдется достаточно ответственных людей, готовых принять в этом участие.



Волонтер Артем Приходько. Фото: Facebook

Еще один пример социальности демонстрируют управленцы Двуречанской объединенной территориальной громады (ОТГ) Харьковской области. Несмотря на то, что община находится в зоне активных боевых действий, а бюджетные средства ограничены, местное руководство решило оказывать активную поддержку социально уязвимым категориям граждан независимо от того проживают люди в ОТГ либо выехали в другие регионы Украины. Каждому неработающему пенсионеру, а это до полторы тысячи человек, община выделяет единоразовую финансовую помощь в размере 5 тысяч гривен, чтобы людям было легче пережить зиму. А с прошлого года в ОТГ действует программа медицинской поддержки, которая предусматривает единоразовую финансовую поддержку от 2 до 10 тысяч гривен на амбулаторное либо стационарное лечение. Отдельно ОТГ помогает военнослужащим — жителям общины, которые получили единоразовую помощь по 30 тысяч гривен.



На сегодняшний день из-за постоянных обстрелов инфраструктура в регионе разрушена. В самом поселке Двуречное из 3,5 тысячи жителей проживает менее ста человек, а во всей общине из 16,5 тысячи жителей остается около тысячи. И все же община решила помочь даже тем, кто выехал. Глава Двуречанской громады Галины Турбаба объясняет это так. Те жители, которые сегодня остаются в общине, обеспечены необходимой гуманитарной помощью и топливом. А вот многие жители, которые выехали, имеют трудности на новом месте. Многим даже пересмотрели статус ВПЛ и они не получают выплаты. Оказывая поддержку уязвимым категориям населения община показывает людям, что заботится о них. В общине надеются, что впоследствии жители вернутся домой и помогут в восстановлении края.



«Понятно, что восстановлением будет заниматься молодежь. Но ведь молодежь возвращается к своим родителям. Если родители вернутся, то верим, что и молодежь вернется», — рассказала «Новостям Донбасса» Галина Турбаба.



Глава Двуречанской ОТГ Галина Турбаба

Впрочем, на сегодняшний день находиться на территории громады небезопасно из-за активных боевых действий. Даже волонтеры туда заезжают редко, а потому завозят гуманитарку в безопасные места, которую администрация и работники коммунального предприятия потом сами доставляют населению. Возить приходится под обстрелами рискуя жизнями. Но глава общины говорит, что она и сотрудники КП «Двуречное», занимающиеся развозом гуманитарки, иначе поступить не могут, ведь они несут ответственность за людей.



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В завершение отметим, что улучшить качество жизни пенсионеров и других уязвимых категорий граждан в нынешних украинских реалиях достаточно сложно. Однако проявление внимания к трудностям сограждан, которое сегодня можно наблюдать в обществе, свидетельствует о стремлении людей изменить ситуацию к лучшему. И хотя бы на локальном уровне создать справедливые условия поддержки тем, кто в них нуждается. В условиях предстоящего восстановления такой порыв в людях будет играть ключевую роль.