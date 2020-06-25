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«ДНР» открыла пункт пропуска «Еленовка» на въезд в сторону Донецка по спискам

25 июня 2020, 11:10

«ДНР» открыла пункт пропуска «Еленовка» на въезд в сторону Донецка по спискам

Группировка «ДНР» открыли пункт пропуска «Еленовка» под Донецком для перемещения людей на подконтрольную ей территорию. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.

Ранее в «ДНР» предупреждали, что заехать с подконтрольной Украине территории смогут только люди, получившие разрешение от межведомственного штаба. Отмечалось, что пункт пропуска смогут пересечь 300 человек.

Впоследствии все приезжающие отправятся на обязательную двухнедельную обсервацию в больницы «ДНР». Подчеркивается, что обсервация будет проводиться бесплатно.

Когда будет сформирована следующая группа людей и определена дата их въезда в сторону Донецка, в «ДНР» пообещали сообщить позже.

«Еленовка» связана дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое». Если желающие попасть в ОРДО пересекут украинский пункт пропуска, но их не пустит «ДНР», то, вернувшись на подконтрольную Украине территорию, они будут обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию.

22 июня «ДНР» открыла на выезд пункт пропуска «Еленовка». В свою очередь украинская сторона открыла «Новотроицкое». Эти пункты пропуска начали работу впервые с конца марта, когда их закрыли из-за коронавируса. При этом «ДНР» до 25 июня не впускала людей, которые следовали на подконтрольную ей территорию.

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