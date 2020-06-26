«ЛНР» отменила ограничения на перемещение людей и транспорта за пределы Должанска

Группировка «ЛНР» отменила ограничения на перемещение жителей и транспорта за пределы Должанска (ранее Свердловск), введенные ранее в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.



Время, когда прекращения действия ограничений — с 23:00 26 июня.



Ранее были отменены строгие ограничительные мероприятия в Свердловске, Ровеньках, Антраците и Антрацитовском районе.



В «ЛНР» утверждали, что в Должанске зафиксирована наибольшая заболеваемость коронавирусом COVID-19.