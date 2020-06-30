Более сотни жителей ОРДО приняли участие во ВНО по украинскому языку

Во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе приняли участие 121 житель неподконтрольной властям территории Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Всего в области на сдачу ВНО пришли 11 597 человек (72,8% от числа зарегистрированных).



Оценивание проходило в 72-х подготовленных пунктах, расположенных в Бахмуте, Волновахе, Доброполье, Константиновке, Краматорске, Курахово, Мариуполе, Покровске, Селидово и Славянске.



«На входе медицинские работники мерили температуру тела, проводилась обработка рук дезинфицирующими средствами, а участники тестирования придерживались безопасной социальной дистанции», — отметил Кириленко.

Напомним, что 459 жителей неподконтрольной территории Донецкой области — 89% от общего числа желающих принять участие в первой сессии ВНО — не смогли пересечь линию соприкосновения.



Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде разрешить поступление для абитуриентов с неподконтрольной части Донбасса во все украинские вузы без ВНО.