Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ЕС убийство военного медика на Донбассе назвали нарушением Минских соглашений

16 июля 2020, 07:54

В ЕС убийство военного медика на Донбассе назвали нарушением Минских соглашений

Убийство украинских военнослужащих на Донбассе является нарушением обязательств России в соответствии с Минскими договоренностями и Нормандским форматом переговорови. Об этом говорится в заявлении представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набелы Массрали, передает «Укринформ».

«Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранении еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно с докладом, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года», — говорится в документе.

Представительница ЕС подчеркнула, что для деэскалации ситуации должна быть выявлена максимальная сдержанность и восстановлено уважение международного гуманитарного права.

«Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере будет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям», — говорится в документе.

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево Донецкой области. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали.

15 июля после переговоров с СММ ОБСЕ боевики передали украинской стороне тело погибшего бойца.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе и осуждает «жестокую агрессию» со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

ТЕГИ

Организации
Евросоюз
Места
Зайцево

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:13
«ЛНР» заявила о выявлении еще шести заболевших коронавирусом
11:00
«ДНР» заявила о 18 новых случаях COVID-19 и трех смертях за сутки
10:38
«ЛНР» не показала результаты переписи населения
23:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:45
Информация о бомбе в здании в центре Донецка не подтвердилась
14:32
В Донецке сообщили о минировании здания, где находится несколько «министерств ДНР»
13:55
Шмыгаль: На Донбассе боевики не выпускают детей в украинские вузы
11:53
«ДНР» получает тысячи заявок на пересечение КППВ. Рассматривают от 15 до 30 дней
10:34
«ДНР» выявила 28 заболевших коронавирусом и двух умерших за сутки
09:54
«ЛНР» сообщила о 577 случаях коронавиируса
23:10
В «ДНР» заявили о ранении женщины и ребенка на окраине Донецка 
20:16
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
18:49
«ДНР» сняла ограничения на въезд в Новоазовский район
14:37
«ЛНР»: Пожары уничтожили 2 тысячи тонн зерна на 20 миллионов рублей
12:20
«ЛНР» остановит работу КПВВ «Станица Луганская» на два часа 15 июля
все новости
12:07
Парламент назначил нового главу Антимнопольного комитета
11:49
ЕС выделил Украине 105 млн евро на поддержку малого бизнеса и реформ
11:49
В Донецке эвакуировали людей из еще одного бизнес-центра после сообщения о бомбе
11:15
Рада назначила нового главу Национального банка
11:13
«ЛНР» заявила о выявлении еще шести заболевших коронавирусом
11:00
«ДНР» заявила о 18 новых случаях COVID-19 и трех смертях за сутки
10:47
В Луганской области — новый случай заболевания COVID-19. Два человека выздоровели
10:38
«ЛНР» не показала результаты переписи населения
10:13
Проблемы прифронтового Донбасса: Что обещает Киев? ►
09:44
Докладчик Украины в ОБСЕ предсказал два сценария России по Донбассу
09:34
«Укрзализныця» начала полноценную продажу билетов на поезда до Киева и обратно
09:03
В Украине выявили 848 случаев коронавируса за сутки
08:19
Сутки на Донбассе: 12 нарушений «режима тишины», обстрелян поселок
07:54
В ЕС убийство военного медика на Донбассе назвали нарушением Минских соглашений
23:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
все новости
ВИДЕО
Проблемы прифронтового Донбасса: Что обещает Киев? ►
16 июля, 10:13
Донбассу не стать Россией: Приднестровье 2.0? ►
11 июля, 21:25
Пожары в Луганской области. Видеорепортаж ►
10 июля, 08:05

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция