В ЕС убийство военного медика на Донбассе назвали нарушением Минских соглашений

Убийство украинских военнослужащих на Донбассе является нарушением обязательств России в соответствии с Минскими договоренностями и Нормандским форматом переговорови. Об этом говорится в заявлении представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набелы Массрали, передает «Укринформ».



«Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранении еще двух вооруженными силами при поддержке России. Согласно с докладом, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 года», — говорится в документе.



Представительница ЕС подчеркнула, что для деэскалации ситуации должна быть выявлена максимальная сдержанность и восстановлено уважение международного гуманитарного права.



«Мы ожидаем, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы, которые она поддерживает, то есть в полной мере будет выполнять свои обязательства по Минским соглашениям», — говорится в документе.

Вечером 13 июля боевики обстреляли группу из трех военнослужащих, которые пытались провести эвакуацию тела сослуживца, подорвавшегося на взрывном устройстве в районе Зайцево Донецкой области. В результате обстрела погиб военный медик, еще двое военнослужащих пострадали.



15 июля после переговоров с СММ ОБСЕ боевики передали украинской стороне тело погибшего бойца.



Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сожалеет в связи с гибелью украинского военного медика на Донбассе и осуждает «жестокую агрессию» со стороны поддерживаемых Россией боевиков.