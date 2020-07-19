Был в белой каске. СМИ показало кадры после расстрела украинских военных под Горловкой

В сюжете программы «ТСН.Неделя» на телеканале «1+1» были показаны кадры, снятые с беспилотника 13 июля в районе населенного пункта Зайцево под Горловкой.



По данным штаба ООС, в тот день боевики обстреляли группу украинских военнослужащих 35-й бригады морской пехоты, которая пыталась провести согласованную эвакуацию тела своего сослуживца — командира взвода 35-й бригады Дмитрия Красногрудя. Он погиб в результате подрыва накануне. Эвакуационная группа была в белых касках и с опознавательными знаками. В результате обстрела 13 июля погиб военный медик, гражданин Эстонии Николай Ильин, еще двое военнослужащих пострадали.



На видео в сюжете «1+1» видно, как ползет раненный украинский военный в белой каске. Телеканал подчеркивает, что эта съемка является доказательством того, что пророссийские боевики совершили военное преступление, расстреляв украинскую эвакуационную группу.



Сам момент расстрела в сюжете не показан. При этом подчеркивается, что продемонстрированные кадры — не последнее доказательство преступления на Донбассе.



«После того, как мы дошли до места, когда был, так скажем, визуальный контакт с телом, из кустов услышали крик, с дистанции 15-20 метров. После крика, через несколько секунд, открылся шквальный огонь по нам. Нас зажимали с трех сторон, то есть, перекрестным огнем не давали нам выйти», — рассказал морской пехотинец, участник поисковой группы Олег.



Его сослуживец, морпех Егор, добавил, что противник вел огонь с трех точек. «Они уже нас ждали, следили за нашими перемещениями», — подчеркнул он.

Действия подконтрольных России боевиков «ДНР» осудили США и Евросоюз.



В течение недели боевики нашли тела трех погибших в районе Зайцево. Двое из них уже были переданы украинской стороне.