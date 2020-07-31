Беларусь передала Украине список задержанных наемников, которые могли воевать на Донбассе

Беларусь передала Украине список задержанных наемников, правоохранители проверят их на предмет участия в боевых действиях на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга.



Министр подчеркнул, что вопрос не только в том, сколько среди задержанных украинцев и кто они.



«Также очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формирований, причастны ли они к совершению тех или иных преступлений», — пояснил Кулеба.



Глава МИД не назвал точное число задержанных в Беларуси украинцев. Но уточнил, что их не семеро, как об этом ранее сообщали СМИ.

29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской ЧВК «Вагнера». Утверждается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период президентской избирательной кампании.



Задержанные имеют российские паспорта. Некоторые из них являются выходцами из Украины и также имеют украинские паспорта. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок «ДНР» и «ЛНР».



В отношении задержанных в Беларуси открыто уголовное дело, им инкриминируют подготовку теракта.



СБУ и Офис президента сообщили, что Украина обратится к Беларуси с запросом об экстрадиции задержанных боевиков.