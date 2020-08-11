В Беларуси задержали еще две тысячи человек во время протестов

Во второй вечер протестов в Беларуси были задержаны более двух тысяч человек. Об этом сообщает министерство внутренних дел страны.



Указано, что самые массовые протесты прошли в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке.



В МВД заявили о «фактах открытого противостояния органам правопорядка». Упоминаются «многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств». В столкновениях пострадал 21 сотрудник милиции и внутренних войск, 5 из них госпитализированы. О количестве пострадавших протестующих МВД не сообщает.



Подчеркивается, что протестующие использовали «дымовые шашки и бутылки с зажигающей смесью», а автомобилисты намеренно перекрывали движение и сигналили. Также упоминаются построенные баррикады. Утверждается, что спецсредства для разгона толпы активно использовались только в Минске и Новополоцке.



Днем ранее МВД сообщало о задержании около трех тысяч человек и 39 пострадавших силовиках.

Протесты в Белоруссии начались после оглашения результатов голосования на президентских выборах. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%. Тихановская считает, что результаты были сфальсифицированы. Сразу после их оглашения, люди вышли на улицу, произошли столкновения с милицией. Во вторую ночь волнений в Минске погиб протестующий.