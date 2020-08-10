Тихановская отказалась признать результаты выборов в Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на пресс-конференции заявила, что считает себя победителем прошедших выборов.



По словам Тихановской, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается «доказывать все нарушения».



«Мы не признаем результаты выборов. Мы видели реальные протоколы. Призываем тех, кто считает, что его голос украли, не молчать», — подчеркнула она.



Она добавила, что предлагала действующему президенту Александру Лакашенко встретиться, чтобы избежать конфликта, но реакции от него не последовало.



Представительница штаба Тихановской Мария Колесникова заявила, что в штабе готовы к долгосрочным протестам.

По предварительным данным ЦИК Беларуси, на выборах президента Лукашенко набрал 80,23% голосов. Тихановская получила 9,9%.



Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты страны после того, как ее мужа Сергея Тихановского арестовали. Также к участию не были допущены другие альтернативные кандидаты — Виктор Бабарико и Валерий Цепкало. После этого Тихановская стала единым кандидатом от оппозиции.