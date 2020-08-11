Во время протестов в Минске погиб человек

В Минске на площади Притыцкого во время акции протеста 10 августа, которая переросла в стычки с милицией, погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел страны.



«В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении МВД.



При штурме площади Притыцкого силовики применили светошумовые гранаты и резиновые пули, передает «Еврорадио». Также сообщается о пострадавших.

В Беларуси второй вечер подряд подходят акции протеста. Люди не согласны с результатами президентских выборов. Акции демонстрантов жестко подавляют белорусские силовики. В ночь с воскресенья на понедельник были задержаны около трех тысяч человек, известно о десятках раненых.



По предварительным данным ЦИК Беларуси, на выборах президента Лукашенко набрал 80,23% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила 9,9%.



Тихановская заявила, что считает себя победителем выборов. По словам кандидата, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, и ее команда намеревается «доказывать все нарушения».