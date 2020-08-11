В Беларуси продолжаются протесты. Снова начались задержания

В Беларуси третьи сутки подряд проходят акции протеста граждан, не согласных с официальными итогами президентских выборов 9 августа.



В Минске демонстранты собираются у Стеллы возле проспекта Победителей. В центр столицы власти начали взимать спецтехнику, автозаки и ОМОН.



Также в городе возникли проблемы с мобильным интернетом, сообщает TUT. BY.



Как сообщает белорусская служба «Радио Свобода», центральные части нескольких городов заблокированы силовиками.



В Бобруйске задержания начались в районе Минской улице, где люди собирали подписи за альтернативных кандидатов. В Гродно силовики жестко разогнали горожан, которые стояли и сидели на склонах Старого моста.

В центре Минска закрыты торговые заведения и рестораны, а также аптеки, на улицах находится бронетехника. Также силовики останавливают машины, проверяют у водителей документы, некоторых задерживают, авто отгоняют.



Протестующие строят баррикады. ОМОН пытается разбирать баррикады и разогнать людей. Те в ответ бросают в силовиков «то, что попадается под руку». Милиция применяет резиновые пули на проспекте Дзержинского в Минске.



На юго-востоке Минска ОМОН с тараном штурмует подъезды жилых домов - там могут скрываться протестующие, передает Sputnik Беларусь.



Также силовики нападают на журналистов. Известно о нападении на съемочную группу Русской службы ВВС в Минске, бильдредактора и видеокореспондента издания Onliner, корреспондента оппозиционного белорусского интернет-СМИ TUT.BY Станислава Коршунова.



У фотокорреспондентов в Минске люди в черных камуфляжах и шлемах забирают карты памяти, разбивают камеры и срывают бейджи, сообщил фотокорреспондент Associated Press Сергей Гриц.