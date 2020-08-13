Кулеба: Украина отреагирует на результаты выборов в Беларуси после их официального объявления

Украина примет решение о признании либо не признании результатов выборов в Беларуси после их официального обнародования Центральной избирательной комиссией этой страны. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



«Официальные результаты выборов президента Беларуси еще не объявлены. После того, как белорусская Центральная избирательная комиссия их официально объявит, мы будем принимать решение относительно того, как реагировать на этот факт», — сказал на брифинге в четверг, отвечая на вопрос, какой будет официальная реакция украинских властей на результаты выборов в Беларуси.



Также глава МИД призвал официальный Минск предоставить информацию о задержанных украинских гражданах и отпустить их.

В Беларуси пятые сутки проходят акции протеста. Силовики жестко разгоняют демонстрантов, применяя светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули. За три дня в стране были задержаны около 6 тысяч человек, как минимум 250 госпитализированы, один протестующий погиб.



Участники акций не согласны с оглашенными итогами выборов, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.



На следующий день после голосования в Беларуси президент Украины Владимир Зеленский призвал стороны конфликта к отказу от насилия и диалогу.