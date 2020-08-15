«ДНР» проведет линейки на 1 сентября, несмотря на COVID-19

В отдельных районах Донецкой области состояться традиционные торжественные линейки по случаю 1 сентября. Об этом заявил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин, сообщается на его сайте.



Пушилин считает, что несмотря на пандемию коронавируса, нет никаких предпосылок для отмены линеек в школах.



«Будет полноценное 1 сентября — с линейками, бантами, школьниками и учителями. Пока у нас нет никаких предпосылок, чтобы 1 сентября проводить в дистанционном формате», — заявил он.



По его словам, дистанционное обучение также не планируется: «Мы будем, конечно, ориентироваться на мнение специалистов, но пока они дают благоприятные прогнозы».

На подконтрольной Украине территории торжественных линеек на первое сентября не будет, а учебный процесс сделают гибким. Учебный процесс в школах будет происходить традиционно, кроме зон с красным уровнем опасности COVID-19.



По состоянию на утро 15 августа «ДНР» признает 2084 случаев COVID-19: 1002 человека выздоровели, летальных случаев — 117.



В Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус выявлен у 1074 человек. Из них 881 пациент выздоровел, 14 — умерли.