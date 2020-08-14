На Донетчине сегодня выявили 26 новых случаев COVID-19

В пятницу, 14 августа, на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус диагностировали у 26 человек. Среди них — один ребенок и четыре медработника. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 6 случаев COVID-19 зафиксировано в Краматорске, по 5 случаев в Славянске, Украинке и Мангушском районе, 2 — в Торецке и по одному случаю в Угледаре, Черкасской ОТГ и Марьинском районе.



«Число новых больных в Донецкой области заметно выросло за последний месяц, в целом же в Украине чуть ли не ежедневно регистрируют новые антирекорды по количеству новых больных. Поэтому призываю всех быть осторожными», — прокомментировал Кириленко.



С начала пандемии в Донецкой области без учета неподконтрольной территории коронавирус выявлен у 1074 человек. Из них 881 пациент выздоровел, 14 — умерли.