Коронавирус в ОРДЛО: За сутки 2 человека умерли, у 29-ти подтвердился COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Донецкой области коронавирус выявили у 27 человек, среди них — 9 медработников. Кроме этого, скончались двое человек, у которых COVID-19 диагностировали ранее — мужчины в возрасте 82 и 92 лет, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, трое человек приехали с подконтрольной Украине территории и еще трое — из РФ, Остальные — контактные лица с заболевшими ранее.



По состоянию на утро 15 августа «ДНР» признает 2084 случаев COVID-19: 1002 человека выздоровели, летальных случаев — 117.



Еще двое человек заболели коронавирусом в отдельных районах Луганской области. В группировке «ЛНР» заявляют, что общее число пациентов с COVID-19 достигло 630. С начала пандемии 598 человек выздоровели, 15 — умерли.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на временно оккупированных территориях нет.

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных в течение суток случаев COVID-19 — в пятницу, 14 августа, коронавирус диагностировали у 1847 человек.