В ТКГ рассказали о дебюте Кравчука в переговорах по Донбассу

Представитель отдельных районов Луганской области от Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш позитивно оценил работу Леонида Кравчука во время его дебютного участия в качестве главы украинской делегации. Об этом Гармаш написал в Facebook по итогу заседаний ТКГ 18 — 19 августа.



Гармаш заявил, что не ожидал ничего хорошего после заявлений Леонида Макаровича в разных интервью накануне заседаний, «но Кравчук приятно удивил».



В частности, он отметил дипломатичность Кравчука в переговорах с российской стороной, которая по мнению представителя ОРЛО, пыталась сорвать предстоящую встречу политсоветников «нормандской четверки».



Как рассказал Гармаш, РФ «заблокировала переговоры, ставя условием отмену одного из постановлений ВР (постановление о местных выборах на Донбассе, - прим.), которое, по ее мнению, нарушает Минские соглашения: «Вчера они тупо, 4 часа, повторяли одно и то же, не обращая внимания ни на какие аргументы. Мы разговаривали со стеной».



«Макарыч прошел “між краплинами”. Он пообещал обратиться к Раде с просьбой пересмотреть это постановление, если переговоры будут разблокированы и он сможет проинформировать депутатов о плодотворной работе делегации», — сказал Гармаш.



«В общем, на мой взгляд, дебют Кравчука в делегации очень удачный. И уже сегодня, на второй день его погружения в реальный Минский процесс, мне кажется, его взгляды на общение с той стороной стали более реалистичными», — отметил он.

Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил Леонида Кравчука председателем делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. До этого Украину в ТКГ представлял Леонид Кучма.