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Ультиматум России в ТКГ: Кравчук рассказал, что будет делать

20 августа 2020, 15:43

Ультиматум России в ТКГ: Кравчук рассказал, что будет делать

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, которое прошло 18-19 августа в формате видеоконференции, представитель России Борис Грызлов и представители контролируемых Россией группировок «Л-ДНР» выдвинули украинской стороне новое требование по Донбассу. Об этом в комментарии сайту «Сегодня» сказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Москва заблокировала обмен пленными, разминирование, развод сил и средств, и даже подготовку к встрече лидеров «Нормандской четверки» в Берлине, пока Верховная Рада не изменит постановление «О назначении очередных местных выборов в 2020 году».

«Они сказали: если мы этот вопрос не решим, все остальные они даже рассматривать не будут. Все сразу останавливается. Это было сказано официально. Каждый выступал по любому вопросу и сказал, что мы можем принять (на ТКГ соответствующие документы по разным вопросам. — ред.), но будет записано, что этот документ вступит в силу после того, как ВР изменит постановление. Во-первых, для нас важно достижение мира. Во-вторых, чтобы не остановился сам процесс минских переговоров, потому что хотели встретиться главы государств и готовится такая встреча в Берлине. Насколько мне уже известно, 28 августа будет встреча политических советников в Париже. Это также останавливалось. Они говорят: раз вы не можете, значит не о чем говорить», — объяснил глава украинской делегации в ТКГ.

По его словам, речь идет о пункте 4 постановления, в котором записано, что выборы в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе могут быть организованы только по отдельному закону и после выполнения ряда условий: вывод незаконных вооруженных формирований с территории Украины, восстановление контроля над границей, разоружение НВФ и другие.

«Они попросили, чтобы это постановление, которое было принято, отвечало Минским договоренностям. Вот поэтому я и обратился к Верховной Раде и сказал, что ни я, ни ТКГ не может решить этот вопрос. Это постановление Верховной Рады, только они могут это сделать. Какая будет реакция? Буду общаться и с Офисом президента, и с Верховной Радой. Если мы хотим идти вперед, надо искать дорогу вперед. Если не хотим, надо сказать: мы не хотим, пусть будет так, как есть. Тогда все закончится, не о чем говорить, никаких переговоров не будет, просто будем стоять и биться на границе», — сказал Леонид Кравчук.

Дополняется...

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