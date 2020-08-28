В «ДНР» пригрозили уничтожить позиции украинской армии

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности приказать уничтожить позиции Вооруженных сил Украины на двух участках, если украинская сторона не уберет их до вечера 3 сентября.



По словам Пушилин, в районе поселка Шумы ВСУ продвигает свои траншеи к арке водовода «Северский Донец — Донбасс» «с явным намерением укрепиться под ней», а также на пилотном участке разведения сил и средств в районе Петровского.



Пушилин апеллирует к согласованным в июле Дополнительным мерам о полном прекращении огня. По его словам, все попытки добиться пресечения указанных нарушений через координационный механизм при содействии СЦКК не привели к результату. Также не удалось решить этот вопрос на последнем заседании Трехсторонней контактной группы, утверждает он.



«В связи с этим должен предупредить, что украинской стороной в ближайшие дни должны быть предприняты активные действия по устранению допущенных нарушений и не позднее 3 сентября 2020 года возврату позиционного расположения войск и укреплений к состоянию на 22 июля 2020 года. <...> Если до 22:00 часов 3 сентября 2020 года такой акт мне не будет представлен, буду вынужден прибегнуть к крайней мере и, руководствуясь пунктом "е" Дополнительных мер, с целью недопущения дальнейших наступательных действий Украины в части продвижения в нашу сторону ее позиций и укреплений издать соответствующий приказ для подразделений Народной милиции на уничтожение траншей и укрытий ВФУ, дооборудованных или вновь созданных после подписания 22 июля 2020 года Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня», — говорится в сообщении на сайте Пушилина.



По его словам, в случае приказа на уничтожение позиций руководство Вооруженных сил Украины «будет проинформировано заблаговременно с целью эвакуации с указанных укреплений и позиций личного состава во избежание человеческих жертв».



«Новостям Донбасса» неизвестно, о каком пункте «е» Дополнительных мер заявил Пушилин и существует ли он вообще. Участники Трехсторонней контактной группы оригинал документа не публиковали. В публикации спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау приведены «меры по усилению режима прекращения огня», но такой пункт там не указан.

На Донбассе с 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором Трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля.



После этого обстрелы в регионе не прекратились, но их количество резко уменьшилось.



За первый месяц перемирия Вооруженные силы Украины не понесли боевых потерь, сообщил штаб ООС.