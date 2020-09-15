Резников заявил, что инспектирования на Донбассе больше не будет: «Наш оркестр заканчивает свою работу»

Вице-премьер Алексей Резников заявил, что совместного инспектирования позиций на Донбассе больше не будет. Об этом он сказал в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.



Резников отметил, что такое мероприятие было согласовано с ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группой (в которых также участвуют представители Россия и, неформально, подконтрольной ей группировок «ДНР»/«ЛНР») 9 сентября только в рамках исключения и только в районе поселка Шумы. Он обратил внимание, что траншея, из-за которой возник спор на переговорах, находится в «серой зоне». «Речь не шла о посещении боевых позиций Вооруженных сил Украины. Речь шла о совместном посещении в режиме СЦКК в текущем формате, в присутствии ОБСЕ, этого места в "серой зоне". Поэтому ни о какой инспекции боевиками украинских боевых позиций речи не идет. Прошу не распространят этот миф», — подчеркнул он.



Вице-премьер добавил, что украинская сторона предлагала после инспекции в районе Шум «провести такое же расследование тех нарушений, которые, на наш взгляд, имеют место со стороны боевиков».



«Но они нам вечером сказали: а мы хотим посмотреть вторую позицию, третью позицию и так далее. На это им было сказано: на этом оркестр заканчивает свою работу. Ни о каких расследованиях больше речи идти не может. Было предложено исключение, а они пошли дальше и начали нарушать ту договоренность, которая была достигнута во время заседания ТКГ», — сказал Резников.



Он отметил, что об этой ситуации доложили политическим советникам Нормандской четверки в Берлине, на котором присутствовали также высокопоставленные представители ОБСЕ, которые со своей стороны это подтвердили.

Совместное инспектирование позиций ВСУ при участии представителей Украины в СЦКК, группировки «ДНР» и ОБСЕ должно было состояться сегодня в 14:00, но его отменили. Украинская сторона и группировка «ДНР» обвинили в срыве инспектирования друг друга. Также Киев предложил провести в рамках Трехсторонней контактной группы дополнительные консультации из-за случившегося.



Спор вокруг позиций ВСУ под Шумами начался из-за обвинений со стороны главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина. С конца августа он несколько раз обещал уничтожить эти укрепления, но переносил дату обстрела. В итоге вопрос вынесли на рассмотрение ТКГ, где договорились о совместной инспекции.



Вечером 9 сентября Пушилин пригрозил устранить укрепления ВСУ вблизи Шум, если по итогу проверки будет выявлено продвижение украинской стороны.



СММ ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Кроме того, украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.



