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ОБСЕ опровергла фейк Пушилина о продвижении ВСУ на Донетчине

06 сентября 2020, 16:50

ОБСЕ опровергла фейк Пушилина о продвижении ВСУ на Донетчине

Украинские военнослужащие не продевали траншеи вблизи поселка Шумы в Донецкой области после объявления всеобъемлющего перемирия. Об этом следует из данных воздушного наблюдения СММ ОБСЕ.

В миссии отмечают, что за период с 21 декабря 2019 года по 5 июля 2020 года траншеи ВСУ в районе Шум увеличились на 25 метров.

«Начиная с 5 июля 2020 года изменений в данном районе зафиксировано не было», — говорится в отчете СММ.

Напомним, что Украина созывает внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за угрозгруппировки «ДНР» об уничтожении украинских позиций вблизи Шум Донецкой области.

5 сентября глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о приказе открыть огонь 7 сентября для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. В конце августа он уже заявлял, что украинские военные якобы обустроили позиции в нарушение условий перемирия.

Украинская сторона назвала заявления Пушилина фейком. Заместитель командующего ООС Богдан Бондарь сказал «Новостям Донбасса», что украинские позиции по всей линии фронта никуда не сдвигались после принятия дополнительных мер по прекращению огня.

Перемирие на Донбассе действует с 27 июля.

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