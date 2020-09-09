В ТКГ договорились проинспектировать участок под Горловкой, который Пушилин хотел обстрелять

Участники внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы договорились о совместном инспектировании в районе поселка Шумы под Горловкой. Об этом сообщает Офис президента Украины.



Украинская сторона пообещала обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции. При этом кто именно примет участие в инспектировании, в ОП не сообщили.



В ТКГ входят Украина, Россия, а также ОБСЕ в качестве модератора. При этом в заседаниях также участвуют представители группировок «ДНР» и «ЛНР», которых украинская сторона официально не признает.



В сообщении «МИД ДНР» отмечается, что инспекция состоится завтра, 10 сентября, в 14:00. В ней, как утверждается, примут участие представители «ДНР» и Украины в СЦКК.



Наблюдать за процессом будут представители ОБСЕ.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что сегодняшний день «дает надежду» на выполнение режима прекращения огня и в дальнейшем всеми сторонами.



«С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», — подчеркнул он.



В сообщении украинской стороны также отмечается, что на сегодняшнем заседании ОБСЕ «в очередной раз подтвердила безосновательность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины» в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября. «Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года», — приводит слова главы СММ ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика сайт ОП.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о приказе открыть огонь 7 сентября в 8:00 для уничтожения траншей Вооруженных сил Украины, которые якобы вырыты в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. До этого он уже давал срок для устранения «нарушений» до вечера 3 сентября.



Затем Пушилин отложил обстрел позиций ВСУ на 10:00 9 сентября. Но сегодня боевики не открывали огонь из-за заседания ТКГ.



При этом миссия ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Кроме того, украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.