Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В ТКГ договорились проинспектировать участок под Горловкой, который Пушилин хотел обстрелять

09 сентября 2020, 15:50

В ТКГ договорились проинспектировать участок под Горловкой, который Пушилин хотел обстрелять

Участники внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы договорились о совместном инспектировании в районе поселка Шумы под Горловкой. Об этом сообщает Офис президента Украины.

Украинская сторона пообещала обеспечить вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции. При этом кто именно примет участие в инспектировании, в ОП не сообщили.

В ТКГ входят Украина, Россия, а также ОБСЕ в качестве модератора. При этом в заседаниях также участвуют представители группировок «ДНР» и «ЛНР», которых украинская сторона официально не признает.

В сообщении «МИД ДНР» отмечается, что инспекция состоится завтра, 10 сентября, в 14:00. В ней, как утверждается, примут участие представители «ДНР» и Украины в СЦКК. 

Наблюдать за процессом будут представители ОБСЕ.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что сегодняшний день «дает надежду» на выполнение режима прекращения огня и в дальнейшем всеми сторонами.

«С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью преданными мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей», — подчеркнул он.

В сообщении украинской стороны также отмечается, что на сегодняшнем заседании ОБСЕ «в очередной раз подтвердила безосновательность любых обвинений в адрес Вооруженных сил Украины» в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября. «Это факт, изложенный в нашем отчете от 5 сентября этого года», — приводит слова главы СММ ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика сайт ОП.

Ранее глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сообщил о приказе открыть огонь 7 сентября в 8:00 для уничтожения траншей Вооруженных сил Украины, которые якобы вырыты в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня. До этого он уже давал срок для устранения «нарушений» до вечера 3 сентября.

Затем Пушилин отложил обстрел позиций ВСУ на 10:00 9 сентября. Но сегодня боевики не открывали огонь из-за заседания ТКГ.

При этом миссия ОБСЕ сообщала, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Кроме того, украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.

Читайте также:

Перемирие на Донбассе на грани срыва. Почему и кому выгодно?

ТЕГИ

Организации
ДНР Трехсторонняя контактная группа ОБСЕ
Места
Шумы
Прочее
режим тишины

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:02
Могут ли СМИ называть имена больных коронавирусом? ►
17:00
ОБСЕ снова видела вертолет у российско-украинской границы
15:50
В ТКГ договорились проинспектировать участок под Горловкой, который Пушилин хотел обстрелять
12:17
В Луганске запретят продавать алкоголь на День города
10:26
«ДНР»/«ЛНР»: Есть новые заболевшие коронавирусом и умершие
08:27
В Луганске нашли гранату у здания «налоговой инспекции ЛНР». На ней был подарочный бант
22:58
«ДНР» снова переносит обстрел украинских позиций: предлагает заседание ТКГ
22:47
Лепс спел российский гимн в Донецке
22:19
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 8 сентября
20:00
Паспорт России в Донецке: необходимость или выбор? Дискуссия на «Линии соприкосновения» ►
19:41
В центре Донецка – праздник. Люди пришли на концерт
18:30
С начала года на территории ОРЛО горели более тысячи гектаров
17:40
Угрозы Пушилина и ответ Киева. Полный разбор ►
14:54
«ЛНР» задержала жителя Молодогвардейска за попытку контрабанды оружия в Россию
14:51
Боевики ограничили доступ ОБСЕ к украино-российской границе
все новости
18:05
На Донбассе сегодня сохранялся режим «тишины»
18:02
Могут ли СМИ называть имена больных коронавирусом? ►
17:12
Генпрокурор России заявил, что «вагнеровцев» заманили в Беларусь спецслужбы нескольких стран
17:00
ОБСЕ снова видела вертолет у российско-украинской границы
16:36
В Мариуполе два класса ушли на самоизоляцию
16:35
Зеленский отказался рассказать детали встречи «нормандских» советников. Но ждет после нее саммит лидеров
15:55
Главный раввин Мариуполя заболел коронавирусом
15:50
В ТКГ договорились проинспектировать участок под Горловкой, который Пушилин хотел обстрелять
15:32
Кабмин разрешил студентам из ОРДЛО приезжать учиться без изоляции и теста на COVID-19
15:12
Кабмин утвердил план приоритетных действий на 2020 год. Есть задачи и по Донбассу
14:41
В Мариуполе 10 и 11 сентября проведут антитеррористические учения. Жителей просят оставаться дома
14:06
ТКГ собралась на экстренное заседание из-за угроз Пушилина
13:28
Лукашенко рассказал об «отеческих» разговорах с Зеленским по просьбе Путина
12:53
ОБСЕ зафиксировала новые траншеи по обе стороны конфликта на Донбассе
12:37
Лукашенко допустил досрочные президентские выборы
все новости
ВИДЕО
Могут ли СМИ называть имена больных коронавирусом? ►
09 сентября, 18:02
Паспорт России в Донецке: необходимость или выбор? Дискуссия на «Линии соприкосновения» ►
08 сентября, 20:00
Угрозы Пушилина и ответ Киева. Полный разбор ►
08 сентября, 17:40

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция