Пушилин отложил обстрел украинских позиций на 9 сентября

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин решил отложить обстрел позиций Вооруженных сил Украины в районе поселка Шумы под Горловкой на 10:00 9 сентября. Об этом говорится в сообщении представителя «народной милиции ДНР» Эдуарда Басурина.



Из сообщения боевиков следует, что они пока не смогли установить, что происходит на этих позициях ВСУ, которые «ДНР» считает «незаконно сооруженными». «На данный момент пока невозможно точно установить, направлены ли эти действия [украинских военных] на демонтаж незаконно сооруженных позиций или же наоборот на еще большее их укрепление с целью эскалации обстановки», — заявил Басурин.



Басурин подчеркнул при этом, что «украинская сторона все еще имеет возможность самостоятельно устранить допущенные нарушения дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и в срок до 22:00 8 сентября 2020 года» и письменно сообщить об этом.

В субботу Пушилин сообщил о приказе открыть огонь 7 сентября в 8:00 для уничтожения позиций Вооруженных сил Украины, которые якобы созданы в районе поселка Шумы в нарушение договоренностей о полном прекращении огня.



При этом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что эти траншеи украинские военные вырыли еще задолго до начала действия перемирия и больше не продлевали их. Украинская сторона также отмечала, что слова Пушилина не соответствуют действительности. Кроме того, украинское командование предупредило, что откроет огонь в ответ в случае обстрела.



На фоне этого в воскресенье в результате обстрелов боевиков один украинский военный погиб, а еще один был ранен. Они стали первыми жертвами среди бойцов ВСУ с 27 июля, когда на Донбассе начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием.



Несмотря на произошедшее, украинская власть заявила о стремлении сохранить режим прекращения огня на Донбассе.