Фокин согласился прийти на заседание комитета Рады по пересмотру постановления о выборах

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию на оккупированной части Донбасса Витольд Фокин согласился прийти на заседание комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления.



Об этом в своем телеграм-канале сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Качура.



На заседание также приглашены глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук, представители депутатских фракций, Офиса президента, СНБО, СБУ, ЦИК, Кабмина и других центральных органов исполнительной власти



Заседание комитета состоится 29 сентября, начало в 15:00. На нем будут обсуждать постановление о местных выборах на Донбассе.

Предыдущее заседание, запланированное на 17 сентября, было отменено.



Четвертый пункт принятого 15 июля Верховной Радой постановления о местных выборах в Украине спровоцировал споры на международных переговорах по Донбассу. Депутаты прямо указали в документе, что выборы в ОРДЛО можно провести только возвращения границы под контроль Украины. Россия, а также подконтрольные ей группировки «Л-ДНР» считают, что это противоречит порядку, указанному в Минских соглашениях. Из-за этого они блокируют работу Трехсторонней контактной группы. Также вопросы появились у Германии и Франции, которые входят в Нормандский формат.



Качура прогнозирует, что, из-за начала предвыборного процесса, его проект постановления уже не удастся принять в изначально предложенной редакции. Поэтому депутат считает, что его коллегам по парламенту нужно сосредоточиться на изменении четвертого пункта постановления.