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КПВВ «Новотроицкое» в пятницу пересек 371 человек. «Станицу Луганскую» — 2255

26 сентября 2020, 12:11

КПВВ «Новотроицкое» в пятницу пересек 371 человек. «Станицу Луганскую» — 2255

Группировка «ДНР» в пятницу снова на один день возобновила работу через КПВВ «Еленовка» под Донецком, который связан дорожным коридором с украинским пунктом пропуска «Новотроицкое».

Как сообщил «Новостям Донбасса» пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб, через КПВВ «Новотроицкое» на подконтрольную территорию проследовали 15 автомобилей и 109 человек, на временно оккупированную — 34 машин и 262 человек.

Через пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» на подконтрольную территорию прошли 703 человека, а в сторону неподконтрольного Луганска — 1552.

Как отметил Лизогуб, введение «ЛНР» ограничения в виде пересечения КПВВ «Станица Луганская» раз в месяц пока существенно не повлияло на количество пересекающих пропускной пункт.

Также он добавил, что в шатрах ГСЧС на КПВВ «Новотроицкое» «уже давно ночевать никто не оставался» — всех перемещают во временные пункты ожидания.

Ранее сообщалось, что на Донетчине создадут пункты для временного проживания людей, которые не могут пересечь линию соприкосновения из-за того, что «ДНР» не пускает их в ОРДО.

Группировка «ДНР» осуществляет пропуск только два раза в неделю и только через пункт пропуска «Еленовка» под Донецком, который соединен дорожным коридором с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Боевики полностью блокируют работу еще одного КПВВ в Донецкой области — «Марьинка».

В отдельные районы Донецкой области боевики пропускают только тех, кто попал в списки «штаба ДНР» по предупреждению коронавируса. Чтобы выехать из ОРДЛО, нужно иметь прописку на подконтрольной Украине территории. У группировки «ЛНР» такие требования на пропуск в ОРЛО отсутствуют.

Те, кто направляется на подконтрольную властям территорию должны иметь приложение «Дій вдома». Лица, пересекающие КПВВ, должны проходить двухнедельную обсервацию.

Пункты пропуска с 1 сентября функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07.00 до 18.30.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через КПВВ людей с неотложными потребностями. По данным организации, 1,2 миллиона жителей Донбасса уже полгода не могут получить пенсии, воссоединиться с семьей или ухаживать за родными из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.

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