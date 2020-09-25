«ЛНР» разрешила ездить через КПВВ «Станица Луганская» только раз в месяц

Группировка «ЛНР» изменила правила пересечения КПВВ «Станица Луганская». Соответствующий «указ» подписал глава формирования Леонид Пасечник.



Теперь жители подконтрольных «ЛНР» районов Луганской области смогут выезжать «на территорию Украины» и въезжать обратно только раз в месяц.



«Въезд граждан на территорию Луганской народной республики с территории Украины и выезд граждан с территории Луганской народной республики на территорию Украины, имеющих регистрацию по месту жительства на территории Луганской народной республики, осуществляется по документам, подтверждающим такой факт, не чаще одного раза в месяц», — говорится в «документе» сепаратистов.



Новые ограничения Пасечник объяснил «угрозой распространения новой коронавирусной инфекции».



«Указ» вступает в силу со дня его опубликования — 25 сентября.



Пешеходный пункт пропуска «Станица Луганская» — единственный на линии соприкосновения в Луганской области.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала участников конфликта на Донбассе способствовать безопасному передвижению через КПВВ людей с неотложными потребностями. По данным организации, 1,2 миллиона жителей Донбасса уже полгода не могут получить пенсии, воссоединиться с семьей или ухаживать за родными из-за ограничений, введенных на фоне пандемии.