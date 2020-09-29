Ермак: Фокин должен покинуть делегацию Украины в ТКГ

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин должен выйти из переговоров по Донбассу. Об этом он написал в Facebook.



Ермак напомнил, что ТКГ впервые добилась прекращения огня на Донбассе, которое длится с 27 июля, а также продолжает бороться за освобождение незаконно удерживаемых лиц.



Глава ОП подчеркнул, что на проведение выборов в ОРДЛО до получения контроля над границей и консультации об изменении украинского законодательства в рамках ТКГ соглашался не Фокин.



«А кто в 2014 году не стал защищать Крым от захвата? Господин Фокин? Нет, не Фокин. Вы знаете фамилии. Но почему-то обращаете больше внимания на слова, в том числе и этих людей, чем на плоды тех дел, которые были сделаны», — заявил Ермак.



При этом по мнению главы ОП, Фокин должен прекратить участие в работе ТКГ.



«Все это не оправдывает сегодняшние слова господина Фокина. Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ», — подытожил он.

Витольд Фокин 18 августа стал первым заместителем Леонида Кравчука в украинской делегации на переговорах в ТКГ.



Его внучка, певица Маша Фокина рассказала, что ее дедушку включили в делегацию Украины в ТКГ после того, как она познакомила его со своим другом, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Сам Фокин утверждал, что не помнит знакомства с Ермаком.



Он считает, что Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса. Из-за этих высказываний его пригласили на заседание парламентского комитета с целью объяснить свое видение будущего Донбасса.



Во время заседания комитета Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.



Комитет Верховной Рады поддержал проект обращения к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отозвать Витольда Фокина из украинской делегации ТКГ. Часть участников заседания говорят, что документ был принят в нарушение регламента.