В Кремле увидели в словах Фокина «солидаризацию с очевидностью»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова уволенного замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольда Фокина об отсутствии войны между Украиной и РФ.



«На Донбассе не происходит войны между Украиной и Россией и не происходило. На Донбассе происходит внутриукраинский конфликт», — цитирует Пескова ТАСС.



Спикер Кремля считает, что своими словами Фокин «солидаризируется с очевидностью, которая неоднократно нами констатировалась на протяжении не одного года».

Сегодня президент Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ. Поводом послужило вчерашнее высказывание Фокина о том, что он не видит доказательств войны между Украиной и Россией на Донбассе.



Слова Фокина раскритиковал руководитель Офиса президента Андрей Ермак и глава МВД Арсен Аваков.



Власти России не признают участие в конфликте на Донбассе. При этом высшее руководство Украины неоднократно называло РФ стороной конфликта.



Статус России как страны агрессора закреплен в украинском законе 2018 года, но от термина «война» парламентарии отказались при его принятии. Вместо этого в документе содержится термин «меры по обеспечению государственного суверенитета» над территориями, неподконтрольными сейчас Украине.