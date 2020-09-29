Аваков призвал исключить Фокина из переговоров по Донбассу

Министр внутренних дел Арсен Аваков жестко раскритиковал заявления первого замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о Донбассе, а также выступил за его исключение из переговорного процесса.



«Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет — погибли тысячи наших Солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских градов под Саур-Могилой и Иловайском!?» — написал он в Facebook.



По мнению министра, «слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев».



В связи с этим, Аваков призвал исключить Фокина из делегации в ТКГ: «Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию».

Витольд Фокин считает, что Украина должна объявить всеобщую амнистию, провести выборы в ОРДЛО до получения контроля над границей и урегулировать вопрос «особого статуса» для всего Донбасса.



В связи с этим его пригласили на заседание парламентского комитета с целью объяснить свое видение будущего Донбасса.



Во время заседания комитета Фокин заявил, что пока не видит доказательств войны между Украиной и Россией.