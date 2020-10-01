В «ЛНР» рассказали о последствиях сильных пожаров: погибла женщина, горели дома

В подконтрольном боевикам поселке Энгельсово Луганской области на пожаре погибла 63-летняя женщина. Об этом заявили в «МЧС ЛНР».



Возгорание сухой травы было зафиксировано 30 сентября около 14:40 в районе поселка Мирного. Из-за сильного ветра огонь распространился на поселок Энгельсово.



В результате этого на крайней улице поселка Садовой загорелся деревянный забор одного из частных домов, сарай и летняя кухня.



Тело женщины обнаружили в сарае после ликвидации пожара.



Кроме этого, огонь уничтожил 3 жилых и 4 нежилых дома на улице Горняка, а также несколько хозпостроек.



Огонь ликвидировали к 23:30 30 сентября.



Как заявляют в «МЧС ЛНР», предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.