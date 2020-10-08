Дело о госизмене генерал-майора Шайтанова: в суд передан обвинительный акт

В суд направлен обвинительный акт в отношении генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, покушении на теракт и хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



8 октября следователи СБУ передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве.



Шайтанов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля по обвинению в шпионаже в пользу России. Следствие считает, что Шайтанов готовил в Украине теракты, за которые российская сторона обещала ему 200 тысяч долларов и паспорт РФ. Также его подозревают в подготовке убийства добровольца Адама Осмаева.



Шевченковский суд Киева арестовал Шайтанова на 60 дней. 16 апреля был задержан еще один фигурант этого дела.



Полковник российского ФСБ Игорь Егоров, который вербовал Шайтанова, оказался причастным к делу о сбитом в 2014 году над Донбассом «Боинге» рейса МН17. По данным СБУ, Егоров также был одним из командиров боевиков на Донбассе.