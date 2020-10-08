Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Дело о госизмене генерал-майора Шайтанова: в суд передан обвинительный акт

08 октября 2020, 16:57

Дело о госизмене генерал-майора Шайтанова: в суд передан обвинительный акт

В суд направлен обвинительный акт в отношении генерал-майора Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене, покушении на теракт и хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

8 октября следователи СБУ передали в суд обвинительный акт в уголовном производстве.

Шайтанов подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля по обвинению в шпионаже в пользу России. Следствие считает, что Шайтанов готовил в Украине теракты, за которые российская сторона обещала ему 200 тысяч долларов и паспорт РФ. Также его подозревают в подготовке убийства добровольца Адама Осмаева.

Шевченковский суд Киева арестовал Шайтанова на 60 дней. 16 апреля был задержан еще один фигурант этого дела.

Полковник российского ФСБ Игорь Егоров, который вербовал Шайтанова, оказался причастным к делу о сбитом в 2014 году над Донбассом «Боинге» рейса МН17. По данным СБУ, Егоров также был одним из командиров боевиков на Донбассе.

ТЕГИ

Люди
Валерий Шайтанов
Прочее
СБУ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:18
В «ЛНР» рассказали о проблемах из-за COVID-19: лаборатории не справляются с потоком тестов
14:54
«ДНР» перевела 21 больницу на прием пациентов с коронавирусом
13:04
«ДНР» на день откроет КПВВ под Донецком 9 октября
11:40
«Нет лекарств и врачей». В эфире у Соловьева рассказали об эпидемии коронавируса в Донецке и Луганске
10:29
«ДНР» зафиксировала 8 умерших и 91 заболевшего коронавирусом за сутки
09:29
ОБСЕ подтвердила ранение женщины и ее сына из-за подрыва в Михайловке
09:20
«ЛНР» заявила о 34 заболевших и одном умершем от COVID-19 за сутки
21:38
ОБСЕ зафиксировала вооружение вне линий отвода на оккупированной Луганщине
20:21
«ДНР» ужесточила проверки соблюдения карантина в общественных местах
17:54
«ЛНР»: Пожары в сентябре уничтожили 217 домов, погибли два человека 
17:15
«ЛНР» приговорила участников банды: от 15 лет тюрьмы до пожизненного. Это могут быть боевики
14:18
«ЛНР»: Два подростка погибли, отравившись газами террикона
13:14
«ДНР» открыла уголовное дело на сотрудников детсада в Донецке после отравления детей
11:18
«ЛНР» похоронила командира боевиков «Лешего». Умер от пневмонии
10:35
«ДНР» — о коронавирусе: 11 умерших и 135 заболевших за сутки
все новости
19:48
Ермак: Обмен с «Л-ДНР» не должен зависеть от постановлений Рады
19:34
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
18:55
В Минэнерго рассказали, как будут реформировать шахты
18:23
Боевики трижды нарушили режим «тишины»
17:18
В «ЛНР» рассказали о проблемах из-за COVID-19: лаборатории не справляются с потоком тестов
17:18
В Славянске пройдут антитеррористические учения
16:57
Дело о госизмене генерал-майора Шайтанова: в суд передан обвинительный акт
16:16
Разумков: Отдельного фонда по борьбе с COVID-19 в 2021 году не будет
16:14
Кравчук ищет замену Фокину в делегации ТКГ. Хочет человека с Донбасса
15:05
На Луганщине за сутки выявили 87 случаев COVID-19
14:54
«ДНР» перевела 21 больницу на прием пациентов с коронавирусом
14:18
СБУ просит Google и Apple удалить из магазинов приложение «ВКонтакте»
13:49
Донетчина и Луганщина — в лидерах по заполненности коек для пациентов с COVID-19
13:44
Программа доступных кредитов для бизнеса «5-7-9» будет усовершенствована — нардеп от «Слуги народа» ®
13:17
В сентябре число госпитализаций с COVID-19 выросло на 34%
все новости
ВИДЕО
В отделении для больных COVID-19 в Мариуполе жалуются на антисанитарию ►
07 октября, 11:03
Как работает КПВВ «Станица Луганская» после возобновления пропуска ►
07 октября, 07:48
КПВВ в Станице Луганской возобновил работу. Но «ЛНР» сначала не хотела пускать людей
05 октября, 11:15

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция