В офисе Зеленского заявили, что свободная экономическая зона поможет вернуть Донецк и Луганск

В Офисе президента заявили, что создание специальных экономических условий на подконтрольной части Донбасса поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции. Об этом говорится в пояснении Офиса президента к инициативе Владимира Зеленского.



Ранее глава государства озвучил второй из пяти вопросов для всенародного опроса, который планируется провести в день местных выборов 25 октября. Он касается возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.



«Понятно, что мы обязательно вернем Донецк и Луганск. Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции. Привлекательной и перспективной прежде всего для всего региона. Выходим именно из той мотивации, создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы», — говорится в сообщении ОП.



На Банковой отдельно подчеркнули, что сначала свободную экономическую зону предлагается реализовать на подконтрольной Украине территории.



«Эти районы сейчас переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов, чтобы заинтересовать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории», — рассказали в Офисе президента.



Там добавили, что ускоренное экономическое развитие «с нашей стороны линии разграничения в Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину».

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не озвучил.



Ожидается, что опрос будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.