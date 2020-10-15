Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В офисе Зеленского заявили, что свободная экономическая зона поможет вернуть Донецк и Луганск

15 октября 2020, 12:49

В офисе Зеленского заявили, что свободная экономическая зона поможет вернуть Донецк и Луганск

В Офисе президента заявили, что создание специальных экономических условий на подконтрольной части Донбасса поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции. Об этом говорится в пояснении Офиса президента к инициативе Владимира Зеленского.

Ранее глава государства озвучил второй из пяти вопросов для всенародного опроса, который планируется провести в день местных выборов 25 октября. Он касается возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.

«Понятно, что мы обязательно вернем Донецк и Луганск. Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции. Привлекательной и перспективной прежде всего для всего региона. Выходим именно из той мотивации, создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции. Конечно, если это поддержат украинцы», — говорится в сообщении ОП.

На Банковой отдельно подчеркнули, что сначала свободную экономическую зону предлагается реализовать на подконтрольной Украине территории.

«Эти районы сейчас переживают значительное негативное влияние от войны, развернувшейся рядом. Регион становится все более депрессивным, что заставляет людей покидать его и свои дома. Поэтому и нужно создавать новую мотивацию для населения, новые рабочие места, новые перспективные бизнесы и внедрять специальные инструменты для привлечения на Донбасс инвесторов, чтобы заинтересовать людей и бизнес оставаться работать именно на этой территории», — рассказали в Офисе президента.

Там добавили, что ускоренное экономическое развитие «с нашей стороны линии разграничения в Донбассе может быть и наглядным аргументом для абсолютно всех жителей временно оккупированной территории выбирать именно Украину».

Читайте также:

Кравчук рассказал, как свободная экономическая зона на Донбассе сочетается с Минскими соглашениями

13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Сами вопросы Зеленский тогда не озвучил.

Ожидается, что опрос будет проведен за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства. Офис президента отметил, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

ТЕГИ

Организации
Офис президента
Прочее
Свободная экономическая зона реинтеграция
Люди
Владимир Зеленский
Места
Луганск Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:22
В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше
14:30
«Это недостаточно». В «ДНР» рассказали, сколько проводят тестов на коронавирус в сутки
13:07
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд
11:30
«ДНР» лишила свободы жителя Донетчины на 16 лет по обвинению в «шпионаже»
10:15
«ДНР»: 153 новых случаев коронавируса и 17 смертей
09:29
«ЛНР зарегистрировала 30 новых случаев заболевания COVID-19
22:51
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
10:14
«ДНР» зарегистрировала 86 новых случаев коронавируса и 14 смертей за сутки
09:27
«ЛНР» сообщила о 18 заболевших коронавирусом за сутки
23:56
ОБСЕ уточнила о ранении подростков в Макеевке: взрыв гранаты произошел возле школы
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
20:31
«ДНР» разрешила выписывать из больниц пациентов с COVID-19 без проведения теста
15:01
В Горловке умер заместитель главного санитарного врача. «ДНР» причину смерти не озвучивает
11:11
На Луганщине через неподконтрольную границу заехал российский грузовик. ОБСЕ доступ не дали
10:22
«ДНР»: 110 новых случаев коронавируса и четыре смерти
все новости
16:22
В «ДНР» признают, что заболевших коронавирусом в реальности больше
15:55
В Мариуполе порезали агитационную палатку
15:08
В Луганской области — 110 новых случаев COVID-19 и одна смерть
14:54
В Донецкой области подтвердили 78-ю смерть от коронавируса
14:46
В Минздраве спрогнозировали возможную стоимость вакцины от COVID-19
14:30
«Это недостаточно». В «ДНР» рассказали, сколько проводят тестов на коронавирус в сутки
13:43
В Офисе президента назвали все пять вопросов из опроса Зеленского 25 октября
13:22
Россия выходит из консультаций с Австралией и Нидерландами по крушению «Боинга» MH17
13:07
«ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» 16 октября на въезд и выезд
12:49
В офисе Зеленского заявили, что свободная экономическая зона поможет вернуть Донецк и Луганск
11:54
Кравчук рассказал, как свободная экономическая зона на Донбассе сочетается с Минскими соглашениями
11:30
«ДНР» лишила свободы жителя Донетчины на 16 лет по обвинению в «шпионаже»
11:21
Зеленский обратится к Раде с ежегодным посланием 20 октября
10:59
В Северодонецке произошел взрыв в подвале многоэтажки. Погиб мужчина
10:15
«ДНР»: 153 новых случаев коронавируса и 17 смертей
все новости
ВИДЕО
Поджог или стихийное бедствие. Почему горела Луганщина? ►
12 октября, 17:54
Тайный план Зеленского по Донбассу и причины пожаров на Луганщине ►
10 октября, 21:07
Ермак допустил видеовстречу «нормандских» советников по Донбассу на следующей неделе
08 октября, 19:34

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

® / (Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция