Кравчук рассказал, как свободная экономическая зона на Донбассе сочетается с Минскими соглашениями

Глава Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе назвал свободную экономическую зону (СЭЗ) одной из форм особенностей местного самоуправления и исполнительной власти в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.



«Свободная экономическая зона — одна из форм использования возможностей этих районов для того, чтобы активизировать экономическую жизнь и инвестиции <...> в демократическом украинском обществе», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, такими особенностями местного самоуправления в рамках СЭЗ могут быть налоговые каникулы, отсрочка платежей, льготы при применении инвестиций их гарантиях.



Вместе с тем Кравчук отметил, что СЭЗ может быть создана только если «стрельба прекращается».



«Когда речь идет о свободной экономической зоне, то не может быть речи о войне при ее создании. Создаются предусловия для того, чтобы не было войны. Создаются условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти — особая система управления... Когда это все вместе действует, то война прекращается. И уже мы говорим о СЭЗ как о пути к восстановлению жизни в этих районах, которые являются составляющей частью Украинского государства», — пояснил он.



Особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО предусмотрен Минскими соглашениями.

Леонид Кравчук после прихода в ТКГ уже неоднократно высказывался за создание Свободной экномической зоны на Донбассе.



Сегодня президент Владимир Зеленский озвучил второй из пяти вопросов для всенародного опроса, который планируется провести в день местных выборов 25 октября. Он касается возможности создания на Донбассе свободной экономической зоны.