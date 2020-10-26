Опрос Зеленского провела компания под названием «Зе Медиа». Ее основатель из Мариуполя

Опрос 25 октября, инициированный президентом Владимиром Зеленским, провела компания «Зе Медиа». Об этом сообщил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.



«Как вы знаете, партия» Слуга народа «взяла на себя финансирование, но для того, чтобы избежать обвинений в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от какой-либо организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется «Зе Медиа», — сказал Корниенко во время брифинга в Киеве.



По его словам, у «Зе Медиа» есть полная аккредитация и возможность проводить социологические исследования, а одним из учредителей компании является профессиональный социолог.



«Эта компания, мы с ней работаем уже не первую предвыборную кампанию. Работали на парламентской с ними. Они согласились организовать этот опрос. Это не социологический опрос, поэтому здесь нет каких-то особых требований. Но просто организовать волонтеров, интервьюеров, организовать логистику и так далее — эта компания за это взялась и одно из важных условий, которое компания нам предоставила — это отсрочка платежа. Потому что полностью все расчеты по этому проекту происходят постфактум», — рассказал Корниенко.



По его словам, сейчас изучается количество волонтеров, график их работы. Они получат возмещение. Также партия оплатит расходы за логистику и печать полиграфии.



Корниенко подчеркнул, что опрос финансировался «за счет спонсорской помощи наших доноров, которых много». «Они представляют малый и средний бизнес, их более 300 за последнее время было. И в отчете НАПК, когда мы его подадим, на все эти вопросы можно будет получить ответ», — добавил глава «Слуги народа».

В государственных реестрах указано, что фирма «Зе Медиа» зарегистрирована в Киеве. Среди ее сфер деятельности — «исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения». Однако основным видом значится «деятельность по производству кино-, видеофильмов и телевизионных программ».



Владельцем компании «Зе Медиа» указан житель Мариуполя Владимир Татаренко, который зарегистрирован на улице Зелинского.



Ранее партия «Слуга народа» обнародовала предварительные результаты опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским по результатам обработки 74% анкет.

Президент Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.



В Офисе президента отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но там подчеркнули, что его результаты станут ориентиром для главы государства при принятии важных решений.



Опрос провели за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и за средства партии «Слуга народа».