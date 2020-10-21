Всеукраинский опрос Зеленского профинансирует «Слуга народа»

Провластная политическая партия «Слуга народа» профинансирует всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского, который состоится в день местных выборов 25 октября. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Партия заключила договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Растраты СН берет на себя, однако не указывается, какую именно сумму потратят на опрос. Расходы, связанные с опросом, обещают внести в отчет партии для Национального агентства по предупреждению коррупции.



«Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола. Опрос в этом формате будут проводить 25 октября также и по заказу других политических сил», — говорят в партии.



В партии также уверяют, что этот опрос не будет агитацией за их партию. Во время исследования обещают не использовать партийную символику, не призывать голосовать за «Слугу народа» или отдельных кандидатов.



Членов партии, кандидатов в депутатов от партии и их представителей не будут привлекать к проведению опроса и общению с гражданами в день выборов.

Президент Владимир Зеленский анонсировал проведение в день местных выборов 25 октября всенародного опроса, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов. Второй вопрос касается того, поддерживают ли граждане создание свободной экономической зоны в Донецкой и Луганской областях.



В Офисе президента уточнили, что речь идет о создании специальных экономических условий на подконтрольной части Донбасса. На Банковой считают, что такой пример поможет «сшить» регион и будет способствовать реинтеграции.



В ОП также отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но его результаты станут ориентиром для главы государства при принятии важных решений.



Ожидается, что опрос 25 октября пройдет за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и не за бюджетные средства.