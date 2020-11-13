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Карантин выходного дня: Шмыгаль заявил, что у мэров нет полномочий отменять решения Кабмина

13 ноября 2020, 15:11

Карантин выходного дня: Шмыгаль заявил, что у мэров нет полномочий отменять решения Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у мэров городов нет полномочий отменять действие решений правительства, в частности, введение карантина выходного дня.

«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. "Карантин выходного дня" касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, находящихся на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных», — сказал Шмыгаль во время селекторного совещания с главами облгосадминистраций, передает Правительственный портал.

Премьер отметил, что главы областей должны скоординировать работу местной полиции и Госпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил главе правительству о том, что произошли переговоры с крупными торговыми сетями, и все участники рынка заверили представителей государства, что будут работать в соответствии с законодательством.

Кроме того, Аваков сообщил, что у крупных торговых объектов будут дежурить представители Национальной полиции.

По результатам совещания Госпотребслужбе совместно с Национальной полицией было поручено осуществлять проверки на соблюдение противоэпидемических мер в небольших магазинах и на продуктовых рынках.

Ранее ряд городских голов отказались выполнять решение о карантине выходного дня в своих городах. В Донецкой области об этом заявили мэры Славянска и Краматорска.

Правительство постановило ввести в Украине карантин выходного дня с субботы 14 ноября. Он продлится три уик-энда и предполагает запрет работы по субботам и воскресеньям кафе и ресторанов, заведений культуры, спортзалов, непродуктовых магазинов. Так Кабмин хочет снизить распространение коронавируса.

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