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Пенсионерам в ОРДЛО продлят срок действия банковских карт

24 ноября 2020, 19:43

Пенсионерам в ОРДЛО продлят срок действия банковских карт

Представители Ощадбанка высказали готовность продлить срок действия банковских карт пенсионерам, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщили в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по итогу заседания экономической подгруппы 24 ноября.

Срок действия пенсионных карт для получения выплат будет продлен еще на три месяца.

«Таким образом, пенсионеры ОРДЛО смогут получить пенсии и социальные выплаты, если российская сторона возобновит работу КПВВ», — отметили в делегации.

Ранее Ощадбанк продлил действие карт до 1 января 2021 года.

Ожидалось, что открытие двух новых КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области произойдет 10 ноября, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли это тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.

На КПВВ вблизи Счастья жители неподконтрольных территорий смогут получать социальные выплаты.

На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» боевики осуществляют только дважды в неделю.

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