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Кравчук на российском ТВ объяснил, почему Украина не рассматривает план «Л-ДНР»

27 ноября 2020, 10:20

Кравчук на российском ТВ объяснил, почему Украина не рассматривает план «Л-ДНР»

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Россия 24» объяснил, почему украинская сторона не рассматривает план по урегулированию конфликта, предложенный представителями ОРДЛО — членами группировок «ДНР» и «ЛНР».

«Представители Донбасса — они потому и называются "представители", они не входят в состав Трехсторонней контактной группы», — сказал Кравчук во время видеовключения.

Кроме того, он подтвердил, что просил главу российской делегации Бориса Грызлова представить свою «дорожную карту» по урегулированию конфликта на Донбассе.

Также в эфир по видеосвязи был включен один из представителей «ЛНР» Родион Мирошник, который принимает участие в заседаниях ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) по приглашению России. Но прямого разговора между Кравчуком и Мирошником не было — вопросы им по очереди задавал ведущий.

Очередное заседание Трехситоронней контактной группы состоялось 25 ноября. Спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау по итогам переговоров сообщила, участникам не удалось добиться прогресса в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта на Донбассе из-за различий во мнениях. Она подчеркнула, что продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам.

На рассмотрение ТКГ осенью были внесены два плана: первый — группировок «ДНР» и «ЛНР» (ОРДЛО), второй — украинской делегации. Россия и «Л-ДНР» раскритиковали украинский план, подчеркивая, что он не соответствует Минским соглашениям. В свою очередь делегация Украины отказывается рассматривать план представителей ОРДЛО, потому что не признает их субъектность, а РФ не хочет признавать себя стороной конфликта.

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