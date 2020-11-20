«ДНР» опубликовала украинский «план действий» по Донбассу и раскритиковала его

Группировка «ДНР» опубликовала проект украинского «плана совместных шагов» по урегулированию конфликта на Донбассе, который рассматривали в Трехсторонней контактной группе Украина, Россия и ОБСЕ.



Документ сопровождается постатейными критическими комментариями к нему, всего — 21 страница текста.



Украинская сторона отказалась подтверждать аутентичность опубликованного плана. «Мы не комментируем заявления организаций и лиц, которые для нас похожи на террористические», — сказал «Новостям Донбасса» советник по информационной политики украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.



Ранее текст украинского «плана совместных шагов» не публиковался, но украинская сторона озвучивала его 5 основных пунктов:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года; отмена властями России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства; восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ; увеличение численности СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек); только при выполнении этих условий — подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

В поддерживаемой Россией «ДНР» объяснили публикацию желанием «окончательно закрыть вопрос якобы соответствия этого украинского документа Минским соглашениям».



При этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подчеркивал, что Минские соглашения нельзя выполнить в их нынешней последовательности. Новым документом Киев предлагает изменить очередность действий, в частности порядок возвращения под контроль участка украинско-российской границы на Донбассе. Украинская сторона убеждена, что предложенным планом не меняет основной принцип, который заключается в достижении мира. Вместе с тем Кравчук допускает взаимные уступки между Украиной и Россией при составлении финальной версии документа.



Украинский план был представлен советникам «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) в ходе видеоконференции 13 ноября. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечал, что «в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую можно будет принять на уровне Нормандского формата».