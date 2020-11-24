Делегация Украины в ТКГ: Россия поддержала план урегулирования, предложенный ОРДЛО

Представитель Россиии Алексей Дмитриевский на заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы заявил о поддержке РФ плана действий по урегулированию на Донбассе, предложенный представителями ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба делегации Украины в ТКГ.



Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне.



«Теперь ждем их ответа», — отмечается в сообщении.



На сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы ТКГ снова не смогли договориться о начале работы КПВВ «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Участники переговоров обвиняют в этом друг друга.