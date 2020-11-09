А компромисса все нет. Почему план к миру на Донбассе Киев и Москва видят по-разному

Донецк и Луганск готовы вернуться в Украину с особым статусом до 2050 года, внесенным в Конституцию, отменить который можно только на референдуме в ОРДЛО, а «ЛНР» и «ДНР» предлагают самороспуск. Накануне стали известны пункты плана, предложенного Россией и группировками «Л-ДНР» на Минских переговорах 14 октября. В Кремле говорят, что именно принятие «новой дорожной карты» может разблокировать работу ТКГ. Глава украинской делегации Леонид Кравчук сказал, что предложения Москвы не устраивают Киев и поручил разработать свой план, подчеркнув, что принимать нужно общую наработку с учетом мнений всех сторон.



Как уверяет аналитик «Донецкого института информации» Виталий Сизов, все это лишь способ доказать отсутствие стремления к миру противоположной стороны.



«Сейчас стороны хотят показать недоговороспособность друг друга, поэтому каждый выдвигает свои предложения активизации переговоров и прогнозируемо получает отказ. И потом говорит, что противоположная сторона не заинтересована в мирном урегулировании», — отмечает Сизов.



Кроме того, как предполагает политолог Владимир Фесенко, в этом есть элемент игры России с Западом.



«В этом заинтересована Россия. Также для жителей Донбасса, жителей оккупированных районов нужно показывать, что они хотят мира. И поскольку сейчас в Украине ситуация сконцентрировалась на подведение итогов местных выборов, плюс обострение ситуации вокруг Конституционного суда. Возможно в Москве решили сыграть на противоходе», — отмечает он.



Полный текст плана «Л-ДНР» оказался в распоряжении СМИ. «Дорожная карта» группировок, курируемых Кремлем, по-сути детализирует Минские соглашения. Сначала стороны, а в документе это Украина и «Л-ДНР» — без России, должны согласовать новые меры по усилению контроля за соблюдением режима тишины. Следом Верховная Рада должна одобрить предложенный план. Дальше идет формирование списков на обмен, принятие плана по разминированию и разведению войск.



В «дорожной карте» также указано, что президент Владимир Зеленский должен предложить внести изменения в закон об «особом статусе» Донбасса и вынести на рассмотрение вопрос об изменении Конституции в части децентрализации власти. Законопроект должен включать в себя такие положения: образование отдельного района Донецкой области и отдельного района Луганской области в составе Украины сроком до 2050 года. Их правовой статус не может быть изменен до 2045 года. С 2045 по 2049 жители ОРДЛО могут решить на референдуме, оставлять «этот статус» или отменять. Само голосование инициируется не менее 20% жителей ОРДЛО.



Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко утверждает, что доверия к «той стороне» на сегодняшний момент нет.



«Они заведут этого ["троянского"] коня на территорию Украины под такие компромиссы, а что произойдет на самом деле, мы не знаем», — говорит эксперт.



Владимир Фесенко также отмечает, что к «дорожной карте», считающейся компромиссным вариантом, украинской стороне стоит отнестись с осторожностью.



«Например, закрепление особого статуса в Конституции, хотя и на определенный период времени. Вроде бы уступка, вроде бы компромисс, но сам срок показывает, что речь идет об очень длительном периоде времени, когда эти территории фактически не будут интегрированы в состав Украины», — добавляет Фесенко.



Также в плане «Л-ДНР» описываются административное деление ОРДЛО, условия размещения там ВСУ и запрет на проведение митингов прибывшими из других частей Украины или иностранцами более 100 человек, управление имуществом и ресурсами, определение полномочий народной милиции, формирование бюджета и назначение праздников. Все эти вопросы, по плану сепаратистов, должна решать местная власть. Ключевые вещи из «Минска» остаются: влияние ОРДЛО на суды, прокуратуру, милицию, определение статуса русского языка и особый экономический статус, в том числе и в отношениях с Россией.



«В чем главное неприемлемость этого плана. По его условиям речь идет не просто об автономии этих территорий, а о том, что они останутся территорией с особым режимом управления под российским протекторатом и по-сути реинтеграции в состав Украины не произойдет», — предостерегает политолог Владимир Фесенко.



Следующими пунктами идут амнистия, обмен всеми пленными, вывод незаконных вооруженных формирований и создание народной милиции и только потом — выборы, а через два месяца после их проведения — передача контроля над участком российско-украинской границы.



Все это время, согласно плану, ОРДЛО руководят группировки «Л-ДНР», якобы чтобы не нарушать обеспечение жизнедеятельности территорий. Самопровозглашенные республики распускаются после избрания Донецкого и Луганского райсоветов. Через два месяца после передачи границы Украина должна снять экономическую блокаду, предприятия должны вернуться их предыдущим собственникам. И заключительным аккордом должна стать программа восстановления региона, принятая Кабмином.



«Если с точки зрения того, что они заявляют о том, что они суверенны и собираются интегрироваться в Российскую Федерацию, то да, можно сказать, что это компромисс. Но с точки зрения Украины, которая хочет фактически вернуться к довоенному состоянию или минимизировать вообще любую самостоятельность неких субъектов в своем составе — это не компромисс. Это наоборот — поднятие ставок», — говорит аналитик ДИИ Виталий Сизов.



4 ноября Украина отправила свою редакцию «плана совместных шагов» в офис специального представителя ОБСЕ в Украине Хайди Грау. А 5 ноября представила план российской стороне. Полного документа нет в открытом доступе, но из слов главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука можно вычленить его основные пункты:

вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021 года;

отмена властями России ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской границы с помощью СММ ОБСЕ;

увеличение численности СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);

только при выполнении этих условий — подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ) в марте 2021 года.

На план Киева уже отреагировали в Кремле. Там считают, что предложения украинской стороны отличаются от алгоритма Минских договоренностей.



«Насколько я понимаю, там речь идет о совсем другой субстанции, которая отличается от содержания и последовательности, зафиксированной в Минских договоренностях. Я, к сожалению, не обладаю информацией, был ли этот план передан российской стороне», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Представители «ДНР» также раскритиковали план Украины — там его тоже назвали противоречащим «Минску».



Вдобавок, красноречивым жестом президент России Владимир Путин внес изменения в свой указ о признании «документов», выданных группировками «ДНР» и «ЛНР». Если раньше признавались такие «документы» граждан Украины, то теперь поправки Путина позволят также признавать действительными «документы» граждан РФ, выданных в ОРДЛО. Россия демонстрирует, что она не только не собирается отменять свои решения и нормативные акты, которые можно расценивать как вмешательство в жизнь на Донбассе, но и будет всячески увеличивать свое влияние и присутствие.



В то же время президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю открытия нового КПВВ Счастье Луганской области анонсировал онлайн-встречу советников лидеров стран Нормандской четверки. Он ожидает, что на этой видеконференции стороны рассмотрят предложенный украинской стороной «план действий» по Донбассу. Отвечая на вопрос журналиста пойдет ли Россия на такие условия Зеленский сказал:



«Мне трудно говорить, согласится ли Россия с точки зрения их официальной позиции. Они говорят, что они поддерживают любые шаги к миру. А этот план действий именно на это направлен. Поэтому я не вижу причин отказываться от него».



По словам президента, выборы в ОРДЛО можно будет провести уже весной 2021 года. Но они — не самоцель.



«Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила на заседании ТКГ Украина сегодня, он есть возможность все это сделать. И чтобы весной провести выборы. Но еще раз говорю: это не самый главный вопрос», — добавил Зеленский.



В то же время Кравчук заявлял, что если документ принят не будет, то Украина готова работать над другими вариантами. То же самое заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак:



«Президент об этом говорил, и я об этом говорил, что мы не собираемся тратить годы для того, чтобы достичь нашей цели прекратить войну. Мы никогда не остановимся относительно прекращения войны, но пути к этому прекращению [войны на Донбассе] могут быть разными».



«На самом деле, компромисс может произойти исключительно тогда, когда изменится позиция России относительно Донбасса. На сегодняшний день она пока еще остается неизменной: Россия требует проведения выборов, которые произойдут под контролем тех самых россиян», — говорит эксперт Богдан Петренко.



Путь завершения конфликта на Донбассе Москва и Киев видят по-разному. В целом, позиции Украины и «Л-ДНР» с Россией по прежнему остаются диаметрально противоположными по ключевым пунктам: внесение особого статуса в Конституцию и проведение выборов до передачи Киеву контроля над границей. И к общему решению прийти, похоже, вновь не удается.