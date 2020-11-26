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В ОБСЕ рассказали об отсутствии прогресса ТКГ в разработке плана по Донбассу

26 ноября 2020, 10:43

В ОБСЕ рассказали об отсутствии прогресса ТКГ в разработке плана по Донбассу

Рабочей группе по политическим вопросам в Трехсторонней контактной группе не удалось добиться прогресса в разработке проекта плана действий по урегулированию конфликта на Донбассе из-за различий во мнениях. Об этом сообщила спецпредставительница действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ Хайди Грау по итогам заседания в среду.

«Из-за различий во мнениях рабочей группе по политическим вопросам не удалось достичь прогресса при разработке проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. Продвижение по данному вопросу требует конструктивности и готовности к компромиссам», — отметила она.

Ссылаясь на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Грау сообщила, что режим прекращения огня на Донбассе в целом продолжает соблюдаться. «Однако недавно два мирных жителя были ранены в зоне конфликта в ходе обстрела. Это первый подобный случай после 27 июля 2020 года. Настойчиво призываю стороны сделать все возможное для соблюдения режима прекращения огня», — подчеркнула она.

Кроме того, гуманитарная рабочая группа обсудила условия будущего функционирования КПВВ на линии соприкосновения у Золотого и Счастья Луганской области. «В дискуссиях также были затронуты вопросы поиска пропавших без вести, а также взаимного освобождения и обмена лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Прогресс в данном вопросе накануне наступающих новогодних и рождественских праздников мог бы стать важным гуманитарным шагом», — уверена Грау.

Экономическая рабочая группа рассмотрела вопросы водоснабжения через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Кроме того, обсуждались проблемы экологии, а также вопросы выплаты пенсий и предоставления социальных и других услуг гражданам Украины, проживающим в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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На рассмотрение ТКГ осенью были внесены два плана: первый — группировок «ДНР» и «ЛНР» (ОРДЛО), второй — украинской делегации. Россия и «Л-ДНР» раскритиковали украинский план, подчеркивая, что он не соответствует Минским соглашениям. В свою очередь делегация Украины отказывается рассматривать план представителей ОРДЛО, потому что не признает их субъектность, а РФ не хочет признавать себя стороной конфликта.

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