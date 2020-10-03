Одиннадцать человек погибли при пожарах на Луганщине

В Луганской области обнаружено тело четвертого без вести пропавшего, общее число жертв пожаров достигло 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области.



«В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 11 человек, кроме этого травмированы 18 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС). Причина гибели 4 человек устанавливается», — говорится в сообщении.



Ранее в селах Сиротино и Вороново под завалами разрушенных зданий обнаружили тела трех женщин, которые ранее значились как без вести пропавшие. Еще об трех жертвах заявили в группировке «ЛНР».

В Луганской области продолжается тушение семи пожаров, один из очагов локализован.



Масштабные пожары в Луганской области начались 30 сентября. Огонь распространился на территорию нескольких районов. Сгорели или повреждены более 550 зданий и сооружений.



По факту пожаров открыто уже 10 уголовных производств. Основные версии возникновения возгораний — обстрелы боевиков, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.