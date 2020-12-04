Зеленский: Локдаун не нужен Украине в декабре, а в январе – возможен

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что пока в Украине не нужно вводить локдаун для сдерживания распространения COVID-19. По словам президента, жесткие ограничения не стоит вводить в декабре, но есть вероятность такого сценария в январе.



«Сразу горячий вопрос - локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что действительно пока он нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против", очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава о контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьеру-министру не объявлять локдаун в декабре», - сказал Зеленский в своем видеообращении на Facebook.



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